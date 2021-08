Quer melhorar a experiência de som em sua casa? Temos sugestões BlitzWolf até 130€

As televisões por muito inteligentes que sejam e por muitas melhorias que tenham recebido ao nível do áudio, ainda continuam a não responder às exigências de quem quer ter uma boa experiência de som. Ver um bom filme ou ouvir uma boa música com um som envolvente é algo que não está ao alcance de uma televisão, mas pode estar ao alcance de uma soundbar ou mesmo de uma coluna Bluetooth.

É neste sentido que damos a conhecer algumas propostas da marca BlitzWolf, onde os preços não são exagerados e a qualidade é garantida.

BlitzWolf BW-AS3

A primeira sugestão vai para a coluna Bluetooth BlitzWolf BW-AS3 que oferece tecnologia TWS, podendo assim ser emparelhada a outra coluna igual para reprodução de som em stereo. Tem também funções NFC ideias para colocar a coluna a reproduzir música de um smartphone, apenas com um aproximar dos dois dispositivos. Na parte superior da coluna existe um painel de controlo tátil.

O seu design é moderno e, sendo uma coluna com bateria, pode ser transportada para qualquer lugar, sem limitações de fichas. A bateria tem autonomia para 20 horas (volume a 50%) ou 8h (volume a 100%). Ainda tem certificação IPX4, pelo que pingos de água não lhe trará problemas.

Tem uma potência de 70W, com graves intensos e reproduz som a 360º para uma maior envolvência.

A coluna Bluetooth BlitzWolf BW-AS3 está disponível por cerca de 70€, utilizando o código de desconto BGCZPL3 (válido para CZ e PL). Está disponível a partir de armazém europeu, sendo a entrega rápida e sem custos adicionais.

BlitzWolf AirAux AA-SAR1

Os próximos produtos apresentados serão barras de som BlitzWolf AirAux. A AA-SAR1 tem uma potência de 60W e uma dimensão de 70 x 78 x 900 mm, podendo ser ficada em cima de um móvel ou na parede.

Vem com Bluetooth 5.0 e com 4 altifalantes de 66mm. Além disso, tem ligação auxiliar (3,5mm), USB, HDMI e OPT. Neste caso não existe um subwoofer externo, como nas opções seguintes.

A barra de som BlitzWolf AirAux AA-SAR1 pode ser adquirida por cerca de 67€, utilizando o código de desconto BGSAR1CE. Está disponível a partir de armazém de Espanha, com entrega gratuita e em 24 horas.

BlitzWolf AirAux AA-SAR2

O BlitzWolf AirAux AA-SAR2 já oferece subwoofer de 40W com 5,25 polegadas. A barra de som tem 2 altifalantes de 20W com 2,25". Oferece também as ligações auxiliar, HDMI, UBS e coaxial. Uma particularidade é que tem uma unidade de armazenamento interno de 32GB.

Em termos de dimensões, a soundbar mede 67,2 x 76,6 x 860 mm e o subwoofer 115 x 420 x 250 mm, e também ela pode ser posicionada na parede ou num móvel

A barra de som BlitzWolf AirAux AA-SAR2 está disponível por cerca de 128€, com o código de desconto BGSAR2.

BlitzWolf AirAux AA-SAR3

A última opção aqui sugerida é a BlitzWolf AirAux AA-SAR3 é em tudo semelhante à anterior, mas mais potente. O subwoofer é de 60W (5,25"). Os altifalantes são de 30W (2 x 2.75").

Além de todas as outras semelhanças, ainda se destaca o modo 3D EQ que garante um efeito de reprodução de som mais envolvente.

Finalmente, a barra de som mais evoluída BlitzWolf AirAux AA-SAR3 está disponível por cerca de 111€ a partir do armazém CZ com o código BGSAR3D, ou por 128€ a partir do armazém ES com o código BGSAR3ES. O envio é rápido e gratuito.

Outras opções para som de qualidade

Se está interessado em opções um pouco diferentes, existem outras opções que pode considerar, atualmente com preços bastante apelativos:

