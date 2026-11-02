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Jato privado caiu a pique: descia a mais de 365 km/h antes do impacto

2 Comentários

Um jato privado despenhou-se numa zona residencial da Florida, nos Estados Unidos, depois de iniciar uma descida extremamente rápida. Os nove ocupantes morreram e o acidente deixou uma enorme cratera junto a uma estrada movimentada.

Queda de jato privado a mais de 20 mil pés por minuto

Um acidente aéreo de grandes dimensões marcou o domingo na Florida, nos Estados Unidos. Um avião privado, do modelo Learjet 60, despenhou-se numa zona residencial do condado de Palm Beach, provocando a morte das nove pessoas que seguiam a bordo.

A aeronave tinha partido de Austin, no Texas, e tinha como destino North Eleuthera, nas Bahamas. O acidente aconteceu por volta das 12h50 (hora local), quando o avião se aproximava da região de Greenacres.

As imagens captadas por uma câmara instalada num automóvel mostram o momento em que o jato cai praticamente na vertical, atingindo o solo junto a uma estrada movimentada e provocando uma enorme explosão.

Piloto declarou emergência antes da queda

Um dos aspetos mais impressionantes deste acidente são as comunicações entre a tripulação e o controlo de tráfego aéreo, que permitem perceber como a situação se deteriorou em poucos instantes.

Pouco antes da queda, os pilotos tinham reportado acumulação de gelo na aeronave e turbulência moderada. A tripulação procurava condições de voo mais estáveis e chegou a solicitar autorização para subir de altitude.

No entanto, a situação terá piorado rapidamente. Nas comunicações via rádio, a piloto de 20 anos declarou uma emergência (Mayday) e informou que o avião estava a perder altitude a uma velocidade de 10 mil pés por minuto.

Segundos depois, a situação tornou-se ainda mais dramática.

“Estamos numa condição de excesso de velocidade, a descer a 20 mil pés por minuto”, terá comunicado a piloto, antes de admitir: Vamos embater contra o solo!

A gravação termina com uma última comunicação particularmente impressionante: “Estamos sem tempo”.

De acordo com os dados de monitorização de voo, o avião terá perdido cerca de 27 mil pés de altitude (aproximadamente 8,2 quilómetros) num intervalo de apenas um minuto.

Em determinado momento, a velocidade vertical de descida terá ultrapassado os 32 mil pés por minuto.

Queda de jato privado a mais de 20 mil pés por minuto

Explosão junto a casas e estrada movimentada

O impacto provocou uma enorme explosão e deixou uma cratera na estrada, com vários destroços em chamas.

Apesar da proximidade de habitações e estabelecimentos comerciais, as autoridades não tinham, até ao momento, registo de vítimas mortais ou feridos em terra.

Ainda assim, cerca de 600 pessoas tiveram de abandonar temporariamente as suas casas e foram encaminhadas para dois abrigos. As autoridades pretendem avaliar as condições de segurança e habitabilidade dos edifícios situados nas proximidades do local do acidente.

O governador da Florida, Ron DeSantis, descreveu o acidente como uma tragédia de grandes dimensões, afirmando que o avião parecia “um míssil a cair” antes de atingir o solo.

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Autor: Pedro Pinto
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Tags:
jato

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Comentários

2
  1. PP
    Paulo Pedroso

    o Impacto foi a uma velocidade superior a 550km/h em queda livre de acordo com o Flightradar, impressionante o mayday da Piloto…

    Responder
    1. VM
      Vítor M.

      Mesmo. O desespero da miúda é uma coisa perturbadora. E a velocidade da queda, estando a 35 mil pés… deve ter sido algo horrível.

      Responder

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