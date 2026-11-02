Jato privado caiu a pique: descia a mais de 365 km/h antes do impacto

Um jato privado despenhou-se numa zona residencial da Florida, nos Estados Unidos, depois de iniciar uma descida extremamente rápida. Os nove ocupantes morreram e o acidente deixou uma enorme cratera junto a uma estrada movimentada.

Um acidente aéreo de grandes dimensões marcou o domingo na Florida, nos Estados Unidos. Um avião privado, do modelo Learjet 60, despenhou-se numa zona residencial do condado de Palm Beach, provocando a morte das nove pessoas que seguiam a bordo.

A aeronave tinha partido de Austin, no Texas, e tinha como destino North Eleuthera, nas Bahamas. O acidente aconteceu por volta das 12h50 (hora local), quando o avião se aproximava da região de Greenacres.

As imagens captadas por uma câmara instalada num automóvel mostram o momento em que o jato cai praticamente na vertical, atingindo o solo junto a uma estrada movimentada e provocando uma enorme explosão.

Um vídeo mostrando com mais clareza a queda de um Learjet 60 hoje em Palm Beach, Florida. pic.twitter.com/kphVicKN2w — Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) November 1, 2026

Piloto declarou emergência antes da queda

Um dos aspetos mais impressionantes deste acidente são as comunicações entre a tripulação e o controlo de tráfego aéreo, que permitem perceber como a situação se deteriorou em poucos instantes.

Pouco antes da queda, os pilotos tinham reportado acumulação de gelo na aeronave e turbulência moderada. A tripulação procurava condições de voo mais estáveis e chegou a solicitar autorização para subir de altitude.

No entanto, a situação terá piorado rapidamente. Nas comunicações via rádio, a piloto de 20 anos declarou uma emergência (Mayday) e informou que o avião estava a perder altitude a uma velocidade de 10 mil pés por minuto.

Segundos depois, a situação tornou-se ainda mais dramática.

“Estamos numa condição de excesso de velocidade, a descer a 20 mil pés por minuto”, terá comunicado a piloto, antes de admitir: Vamos embater contra o solo!

A gravação termina com uma última comunicação particularmente impressionante: “Estamos sem tempo”.

De acordo com os dados de monitorização de voo, o avião terá perdido cerca de 27 mil pés de altitude (aproximadamente 8,2 quilómetros) num intervalo de apenas um minuto.

Em determinado momento, a velocidade vertical de descida terá ultrapassado os 32 mil pés por minuto.

Explosão junto a casas e estrada movimentada

O impacto provocou uma enorme explosão e deixou uma cratera na estrada, com vários destroços em chamas.

Apesar da proximidade de habitações e estabelecimentos comerciais, as autoridades não tinham, até ao momento, registo de vítimas mortais ou feridos em terra.

Ainda assim, cerca de 600 pessoas tiveram de abandonar temporariamente as suas casas e foram encaminhadas para dois abrigos. As autoridades pretendem avaliar as condições de segurança e habitabilidade dos edifícios situados nas proximidades do local do acidente.

O governador da Florida, Ron DeSantis, descreveu o acidente como uma tragédia de grandes dimensões, afirmando que o avião parecia “um míssil a cair” antes de atingir o solo.