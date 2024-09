Qual o impacto que a literacia financeira pode ter na sua vida?

Nunca como hoje se ouviu falar tanto de literacia financeira - ou da falta dela - em Portugal. Conhece o conceito? Sabe por que razões é relevante explorá-lo? Vamos dizer-lhe, de forma simples!

A educação é um fator crucial ao sucesso, sendo a sua importância transversal a todas as áreas da nossa vida, das mais simples às mais complexas. A literacia financeira é, portanto, a educação aplicada ao dinheiro, e não só.

Está diretamente relacionada com o conhecimento e a compreensão de conceitos financeiros que resultam na capacidade de tomar decisões informadas sobre a gestão de dinheiro.

Melhorar atitudes financeiras, desenvolver hábitos de poupança e promover o acesso responsável ao crédito são, por exemplo, algumas das metas alcançáveis através do aumento da literacia financeira.

A educação no sentido financeiro não serve apenas para saber negociar melhor com intermediários financeiros ou interpretar notícias mais avançadas relacionadas com economia. Na realidade, a compreensão deste mundo ajuda cada cidadão a ser financeiramente independente, sabendo gerir o seu capital e vivendo mais descansado.

Aliás, segundo a Comissão Europeia, é através da literacia financeira que se atinge a resiliência financeira, que é "ter a capacidade de resistir, lidar e recuperar de choques com consequências financeiras negativas".

Apesar de ser uma competência útil, que contribui para uma relação equilibrada, rentável e saudável com o dinheiro, não é explorada por cá e nem todos os cidadãos a têm.

De facto, é fundamental que seja ensinada durante a escolaridade, sendo os conceitos introduzidos desde tenra idade. Desta forma, os mais novos vão aprendendo, de modo a saberem lidar com questões financeiras aquando da vida adulta.

Contudo, se não foi introduzido ao conceito enquanto criança ou jovem, saiba que vai sempre a tempo de explorar este mundo e aprender a gerir, de forma mais eficiente e equilibrada, o dinheiro que tem à sua disposição.

Por que razões deve estimular a sua literacia financeira?

A literacia financeira e a educação para o consumo trazem inúmeros benefícios para o seu dia a dia.

Primeiro, a melhoria da qualidade de vida. Afinal, com a capacidade de avaliar o orçamento doméstico, pesam-se as despesas essenciais e aumenta-se a qualidade do consumo: identificando gastos desnecessários e forma de os minimizar ou mesmo até eliminar. A literacia financeira ajuda a ser-se mais seletivo na decisão de compra e isso reflete-se na poupança mensal.

Depois, controlar as despesas e os investimentos proporciona uma relação saudável com as suas finanças e acarretará menos preocupações em relação a dívidas.

Em terceiro lugar, permite que planeie, com mais conhecimento, o futuro, pois contribui para uma relação racional/ realista com os seus rendimentos.

Mais do que ensiná-lo a poupar, a literacia financeira abrir-lhe-á a mente para outras possibilidades, motivando-o a ganhar mais dinheiro e, eventualmente, a multiplicá-lo passivamente.

Onde pode aprender mais sobre o dinheiro?

Felizmente, temos a Internet. E uma das coisas mais positivas é a partilha de conhecimento que promove.

Pelos canais online, como o Spotify e YouTube, por exemplo, não faltam podcasts, vídeos e audiobooks de pessoas que estão dispostas a partilhar o seu conhecimento e, mais do que isso, a sua experiência.

Existem, também, cursos e formações de literacia financeira, afunilando nas suas várias vertentes, como os investimentos.

Fora da Internet, não faltam livros que podem ser verdadeiros life changers, bem como palestras.