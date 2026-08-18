Qual é a rua mais cara do seu distrito? Veja o top 10 nacional!

A Rua das Faias, em Cascais, é oficialmente a morada mais cara do país. Os dados indicam que comprar casa ali pode custar 4.350.000 euros, um valor que coloca este concelho no topo absoluto do mercado imobiliário de luxo nacional.

Se procura um bom indicador de onde está concentrada a riqueza imobiliária em Portugal, basta olhar para o novo ranking divulgado pelo idealista.

A Rua das Faias, em Cascais, surge no primeiro lugar, com um preço mediano de 4.350.000 euros por casa. Em segundo lugar, está a Rua das Violetas, também em Cascais, com 4.300.000 euros.

Entre as razões apontadas para estes valores estão a escassez de oferta, a exclusividade das localizações e uma procura constante de compradores nacionais e internacionais com elevado poder de compra.

A completar o pódio está a Urbanização Vale do Lobo, em Almancil, no Algarve, com casas a rondar os 4.250.000 euros. Em quarto lugar está novamente Cascais, com a Rua das Papoilas.

Com quatro ruas no top 10 nacional, Cascais confirma-se como o epicentro do imobiliário de luxo em Portugal.

E fora de Lisboa e Algarve?

Nem só de Cascais e Algarve vive o luxo imobiliário português. A análise, feita com dados recolhidos a 1 de agosto, foi além do top 10 nacional para identificar a rua mais cara em cada distrito e ilha.

Na Madeira, destaca-se a Rua João Paulo II, em São Martinho, com 1.500.000 euros. Em Leiria, o valor mais alto encontra-se na Rua dos Mártires (842.500 euros), e em Viana do Castelo é a Rua Doutor Adriano Magalhães que lidera, com 670.000 euros.

Nos restantes distritos, os valores descem significativamente:

Para se ter noção da disparidade, a rua mais cara do país custa cerca de 14 vezes mais do que a rua mais cara de Viseu.

Os números confirmam que o mercado imobiliário de luxo em Portugal está fortemente concentrado em poucos pontos do mapa, com Cascais e o Algarve a dominarem os preços mais elevados, enquanto o interior do país permanece com valores muito mais acessíveis.

Esta fotografia reflete não só a procura internacional por estas zonas, mas também a escassez de oferta que continua a empurrar os preços para o topo.

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