Quantcast
Motores/Energia

Qual é a companhia aérea mais segura da Europa? Há três low-cost no top 5!

3 Comentários

A AirAdvisor avaliou 20 transportadoras europeias com dados de 2016 a 2025 e concluiu que a diferença entre low-cost e companhias tradicionais é reduzida, com três operadoras de baixo custo entre as cinco primeiras.

Assentos avião

Um índice com seis critérios

A AirAdvisor divulgou o European Airline Safety Index 2026, que avalia 20 companhias aéreas europeias com base em dados do período entre 2016 e 2025. A amostra é composta pelas 10 maiores low-cost e pelas 10 maiores companhias tradicionais elegíveis a operar na Europa, de acordo com os volumes de voos de 2025 reportados pelo Eurocontrol, e todas tinham de ter um historial operacional suficientemente contínuo ao longo do período analisado.

Numa escala de 0 a 100, a pontuação final resulta de seis critérios com pesos distintos:

  • O histórico de segurança vale 40%;
  • As certificações e auditorias valem 20%;
  • A segurança operacional vale 15%;
  • A idade e o perfil técnico da frota valem 10%;
  • A formação dos pilotos vale 10%;
  • A estabilidade financeira vale 5%.

No histórico de segurança, a AirAdvisor tem em conta os acidentes publicados no relatório de segurança da IATA.

Ryanair em segundo lugar

A grega Aegean Airlines lidera com 89 pontos, graças à pontuação máxima de 40 em 40 no histórico de segurança, sem acidentes qualificáveis no período, a que se somam 13 em 15 na segurança operacional, 9 em 10 na frota e 5 em 5 na estabilidade financeira.

Segue-se a Ryanair, com 86 pontos, que obteve 38 em 40 no histórico de segurança, tendo perdido dois pontos por dois acidentes sem vítimas mortais em 2023, e 13 em 15 na segurança operacional.

A Austrian Airlines é terceira, com 85,5, a Norwegian quarta, com 85, e a SunExpress quinta, com 84,5, pelo que três dos cinco primeiros lugares pertencem a transportadoras de baixo custo.

PosiçãoCompanhia aéreaPontuação
1.ºAegean Airlines89
2.ºRyanair86
3.ºAustrian Airlines85,5
4.ºNorwegian85
5.ºSunExpress84,5
6.ºAir France83,5
7.ºBritish Airways83,5
8.ºIberia83,5
9.ºTurkish Airlines83
10.ºLufthansa83
11.ºKLM82,5
12.ºeasyJet82
13.ºEurowings81,5
14.ºSAS81,5
15.ºWizz Air79,5
16.ºTransavia79
17.ºVueling77
18.ºJet2.com73
19.ºSWISS72,5
20.ºPegasus Airlines64,5

Neste ranking, a Ryanair ficou à frente de companhias tradicionais de referência como a Iberia, a Air France e a British Airways, que ocupam o sexto lugar em conjunto, com 83,5 pontos, da Lufthansa e da Turkish Airlines, que partilham o nono, com 83, e da KLM, em 11.º, com 82,5.

Seguem-se a easyJet, em 12.º, com 82, a Eurowings e a SAS, empatadas em 13.º, com 81,5, a Wizz Air, em 15.º, com 79,5, e a Transavia, em 16.º, com 79.

Na parte final da tabela surgem a Vueling, com 77, a Jet2.com, com 73, e a SWISS, com 72,5, enquanto a Pegasus Airlines fecha a lista, em 20.º, com 64,5 pontos.

Ranking não mostra muita diferença entre low-cost e tradicionais

As 10 low-cost analisadas obtiveram uma média de 79,2 pontos, contra 82,8 das tradicionais, o que representa uma diferença de 3,6 pontos em 100. No histórico de segurança a distância é ainda menor, com médias de 34,3 e 35,5 pontos em 40, e na segurança operacional os dois grupos registaram o mesmo valor, 10,6 em 15.

Assim, a vantagem das companhias tradicionais reside nas certificações e auditorias, onde obtiveram em média 18,4 pontos em 20, contra 15,9 das low-cost, uma diferença de 2,5 pontos. Segundo a AirAdvisor, isto explica cerca de 70% da diferença global. Na frota, são as de baixo custo que levam a melhor, com 7,8 pontos em 10 contra 7,1, e a Wizz Air e a Pegasus obtiveram a pontuação máxima.

A AirAdvisor sublinha que nenhum critério isolado determina a posição final, uma vez que a British Airways, a SAS e a Eurowings tiveram 40 em 40 no histórico de segurança e ficaram fora dos cinco primeiros, e que uma posição mais baixa no índice não deve ser interpretada como sinal de que uma companhia é insegura.

De notar, também, que se trata de um estudo de uma empresa privada e não de um ranking oficial da União Europeia ou de uma autoridade aeronáutica.

PUB
Autor: Ana Sofia Neto
Partilhar:
Tags:
companhia aérea Segurança União Europeia

PUB.

Questão Semanal

Se comprasse um carro novo hoje, escolheria um elétrico?

Ver Resultados

Loading …

Arquivo de Questões

PUB.

Velocímetro Pplware

Teste a velocidade da sua Internet
O Windows Search mudou por completo e agora faz o trabalho todo no Windows 11
Artigo anterior

O Windows Search mudou por completo e agora faz o trabalho todo no Windows 11
Estudantes do ensino superior podem ganhar até 1000 € em concurso do Banco de Portugal
Próximo artigo

Estudantes do ensino superior podem ganhar até 1000 € em concurso do Banco de Portugal
PUB

Comentários

3

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

  1. Avatar de Yamahia
    Yamahia

    Sinto-me muito mais seguro numa TAP, Turkish ou mesmo SATA. Experimentei a Ryanair uma vez e jurei nunca mais. Cortam tudo até ao osso, incluindo a tripulação, que está sempre em alta rotação.

    Estes rankings mais parecem feitos por encomenda

    Responder
  2. Avatar de Jihad
    Jihad

    Alguem usa companhias low cost? Pagam ate pelos bancos e nem comida tem, sao tratados como gado…Eu viajo sempre na lufthansa, Emirates, Qatar airways, british airways…jamais me sentaria num ryanair

    Responder
  3. Avatar de B@rão Vermelho
    B@rão Vermelho

    Dass, estou a poucos dias de ir de ferias e estou a vivenciar uma coisa inacreditável, comprei os bilhetes em Março, vou fazer 3 escalas até chegar ao destino, mas o primeiro voo da TAP, foi cancelado em Maio, e aparentemente ninguém da AirChina / Gotogate repararam, quando me enviaram os e-tickts reparei que o voo da TAP foi remarcado para o dia a seguir do começo da viajem, e até agora ainda não conseguiram arranjar uma alternativa, nem anulam os voos atuais nem arranjam alternativa, em mais de 30 anos a viajar foi a primeira vez que isto me acontece, este ano de 2026 é mesmo um ano para esquecer.

    O que me chateia é que tenho voos internos no outro país e alterei a minha viajem de forma que tive de comprar um voo de regresso à parte, porque dissidi prolongar as minhas ferias em mais duas semanas em um outro país, por isso tive de comprar um voo do país A para o país B e do país B para Portugal.

    Se estes incompetentes anularem a viagem eu compro um voo só de ida os de regresso até tenho dois em datas diferentes.

    Responder
PUB
Aviso:

Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.