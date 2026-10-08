Qual é a companhia aérea mais segura da Europa? Há três low-cost no top 5!
A AirAdvisor avaliou 20 transportadoras europeias com dados de 2016 a 2025 e concluiu que a diferença entre low-cost e companhias tradicionais é reduzida, com três operadoras de baixo custo entre as cinco primeiras.
Um índice com seis critérios
A AirAdvisor divulgou o European Airline Safety Index 2026, que avalia 20 companhias aéreas europeias com base em dados do período entre 2016 e 2025. A amostra é composta pelas 10 maiores low-cost e pelas 10 maiores companhias tradicionais elegíveis a operar na Europa, de acordo com os volumes de voos de 2025 reportados pelo Eurocontrol, e todas tinham de ter um historial operacional suficientemente contínuo ao longo do período analisado.
Numa escala de 0 a 100, a pontuação final resulta de seis critérios com pesos distintos:
- O histórico de segurança vale 40%;
- As certificações e auditorias valem 20%;
- A segurança operacional vale 15%;
- A idade e o perfil técnico da frota valem 10%;
- A formação dos pilotos vale 10%;
- A estabilidade financeira vale 5%.
No histórico de segurança, a AirAdvisor tem em conta os acidentes publicados no relatório de segurança da IATA.
Ryanair em segundo lugar
A grega Aegean Airlines lidera com 89 pontos, graças à pontuação máxima de 40 em 40 no histórico de segurança, sem acidentes qualificáveis no período, a que se somam 13 em 15 na segurança operacional, 9 em 10 na frota e 5 em 5 na estabilidade financeira.
Segue-se a Ryanair, com 86 pontos, que obteve 38 em 40 no histórico de segurança, tendo perdido dois pontos por dois acidentes sem vítimas mortais em 2023, e 13 em 15 na segurança operacional.
A Austrian Airlines é terceira, com 85,5, a Norwegian quarta, com 85, e a SunExpress quinta, com 84,5, pelo que três dos cinco primeiros lugares pertencem a transportadoras de baixo custo.
|Posição
|Companhia aérea
|Pontuação
|1.º
|Aegean Airlines
|89
|2.º
|Ryanair
|86
|3.º
|Austrian Airlines
|85,5
|4.º
|Norwegian
|85
|5.º
|SunExpress
|84,5
|6.º
|Air France
|83,5
|7.º
|British Airways
|83,5
|8.º
|Iberia
|83,5
|9.º
|Turkish Airlines
|83
|10.º
|Lufthansa
|83
|11.º
|KLM
|82,5
|12.º
|easyJet
|82
|13.º
|Eurowings
|81,5
|14.º
|SAS
|81,5
|15.º
|Wizz Air
|79,5
|16.º
|Transavia
|79
|17.º
|Vueling
|77
|18.º
|Jet2.com
|73
|19.º
|SWISS
|72,5
|20.º
|Pegasus Airlines
|64,5
Neste ranking, a Ryanair ficou à frente de companhias tradicionais de referência como a Iberia, a Air France e a British Airways, que ocupam o sexto lugar em conjunto, com 83,5 pontos, da Lufthansa e da Turkish Airlines, que partilham o nono, com 83, e da KLM, em 11.º, com 82,5.
Seguem-se a easyJet, em 12.º, com 82, a Eurowings e a SAS, empatadas em 13.º, com 81,5, a Wizz Air, em 15.º, com 79,5, e a Transavia, em 16.º, com 79.
Na parte final da tabela surgem a Vueling, com 77, a Jet2.com, com 73, e a SWISS, com 72,5, enquanto a Pegasus Airlines fecha a lista, em 20.º, com 64,5 pontos.
Ranking não mostra muita diferença entre low-cost e tradicionais
As 10 low-cost analisadas obtiveram uma média de 79,2 pontos, contra 82,8 das tradicionais, o que representa uma diferença de 3,6 pontos em 100. No histórico de segurança a distância é ainda menor, com médias de 34,3 e 35,5 pontos em 40, e na segurança operacional os dois grupos registaram o mesmo valor, 10,6 em 15.
Assim, a vantagem das companhias tradicionais reside nas certificações e auditorias, onde obtiveram em média 18,4 pontos em 20, contra 15,9 das low-cost, uma diferença de 2,5 pontos. Segundo a AirAdvisor, isto explica cerca de 70% da diferença global. Na frota, são as de baixo custo que levam a melhor, com 7,8 pontos em 10 contra 7,1, e a Wizz Air e a Pegasus obtiveram a pontuação máxima.
A AirAdvisor sublinha que nenhum critério isolado determina a posição final, uma vez que a British Airways, a SAS e a Eurowings tiveram 40 em 40 no histórico de segurança e ficaram fora dos cinco primeiros, e que uma posição mais baixa no índice não deve ser interpretada como sinal de que uma companhia é insegura.
De notar, também, que se trata de um estudo de uma empresa privada e não de um ranking oficial da União Europeia ou de uma autoridade aeronáutica.
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