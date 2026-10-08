Qual é a companhia aérea mais segura da Europa? Há três low-cost no top 5!

A AirAdvisor avaliou 20 transportadoras europeias com dados de 2016 a 2025 e concluiu que a diferença entre low-cost e companhias tradicionais é reduzida, com três operadoras de baixo custo entre as cinco primeiras.

Um índice com seis critérios

A AirAdvisor divulgou o European Airline Safety Index 2026, que avalia 20 companhias aéreas europeias com base em dados do período entre 2016 e 2025. A amostra é composta pelas 10 maiores low-cost e pelas 10 maiores companhias tradicionais elegíveis a operar na Europa, de acordo com os volumes de voos de 2025 reportados pelo Eurocontrol, e todas tinham de ter um historial operacional suficientemente contínuo ao longo do período analisado.

Numa escala de 0 a 100, a pontuação final resulta de seis critérios com pesos distintos:

O histórico de segurança vale 40%;

As certificações e auditorias valem 20%;

A segurança operacional vale 15%;

A idade e o perfil técnico da frota valem 10%;

A formação dos pilotos vale 10%;

A estabilidade financeira vale 5%.

No histórico de segurança, a AirAdvisor tem em conta os acidentes publicados no relatório de segurança da IATA.

Ryanair em segundo lugar

A grega Aegean Airlines lidera com 89 pontos, graças à pontuação máxima de 40 em 40 no histórico de segurança, sem acidentes qualificáveis no período, a que se somam 13 em 15 na segurança operacional, 9 em 10 na frota e 5 em 5 na estabilidade financeira.

Segue-se a Ryanair, com 86 pontos, que obteve 38 em 40 no histórico de segurança, tendo perdido dois pontos por dois acidentes sem vítimas mortais em 2023, e 13 em 15 na segurança operacional.

A Austrian Airlines é terceira, com 85,5, a Norwegian quarta, com 85, e a SunExpress quinta, com 84,5, pelo que três dos cinco primeiros lugares pertencem a transportadoras de baixo custo.

Posição Companhia aérea Pontuação 1.º Aegean Airlines 89 2.º Ryanair 86 3.º Austrian Airlines 85,5 4.º Norwegian 85 5.º SunExpress 84,5 6.º Air France 83,5 7.º British Airways 83,5 8.º Iberia 83,5 9.º Turkish Airlines 83 10.º Lufthansa 83 11.º KLM 82,5 12.º easyJet 82 13.º Eurowings 81,5 14.º SAS 81,5 15.º Wizz Air 79,5 16.º Transavia 79 17.º Vueling 77 18.º Jet2.com 73 19.º SWISS 72,5 20.º Pegasus Airlines 64,5

Neste ranking, a Ryanair ficou à frente de companhias tradicionais de referência como a Iberia, a Air France e a British Airways, que ocupam o sexto lugar em conjunto, com 83,5 pontos, da Lufthansa e da Turkish Airlines, que partilham o nono, com 83, e da KLM, em 11.º, com 82,5.

Seguem-se a easyJet, em 12.º, com 82, a Eurowings e a SAS, empatadas em 13.º, com 81,5, a Wizz Air, em 15.º, com 79,5, e a Transavia, em 16.º, com 79.

Na parte final da tabela surgem a Vueling, com 77, a Jet2.com, com 73, e a SWISS, com 72,5, enquanto a Pegasus Airlines fecha a lista, em 20.º, com 64,5 pontos.

Ranking não mostra muita diferença entre low-cost e tradicionais

As 10 low-cost analisadas obtiveram uma média de 79,2 pontos, contra 82,8 das tradicionais, o que representa uma diferença de 3,6 pontos em 100. No histórico de segurança a distância é ainda menor, com médias de 34,3 e 35,5 pontos em 40, e na segurança operacional os dois grupos registaram o mesmo valor, 10,6 em 15.

Assim, a vantagem das companhias tradicionais reside nas certificações e auditorias, onde obtiveram em média 18,4 pontos em 20, contra 15,9 das low-cost, uma diferença de 2,5 pontos. Segundo a AirAdvisor, isto explica cerca de 70% da diferença global. Na frota, são as de baixo custo que levam a melhor, com 7,8 pontos em 10 contra 7,1, e a Wizz Air e a Pegasus obtiveram a pontuação máxima.

A AirAdvisor sublinha que nenhum critério isolado determina a posição final, uma vez que a British Airways, a SAS e a Eurowings tiveram 40 em 40 no histórico de segurança e ficaram fora dos cinco primeiros, e que uma posição mais baixa no índice não deve ser interpretada como sinal de que uma companhia é insegura.

De notar, também, que se trata de um estudo de uma empresa privada e não de um ranking oficial da União Europeia ou de uma autoridade aeronáutica.