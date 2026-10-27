Quais são as marcas de carros elétricos que os proprietários mais recomendam? Há surpresas

A satisfação dos proprietários de automóveis elétricos continua a aumentar, mas nem todas as marcas conseguem acompanhar esta evolução. Um estudo realizado junto de mais de 4.000 condutores revela diferenças surpreendentes entre fabricantes, com a chinesa XPENG a liderar a classificação, à frente da Tesla e de várias marcas europeias.

Curiosamente, algumas marcas automóveis tradicionais aparecem nos últimos lugares, com uma percentagem significativa de proprietários que não as recomendariam.

Mais de 4.000 proprietários avaliaram os seus carros elétricos

A empresa alemã de estudos de mercado USCALE publicou, a 20 de outubro, os resultados do EV Satisfaction Study 2026, um estudo que procurou perceber o grau de satisfação dos utilizadores de automóveis elétricos.

O inquérito decorreu durante junho e julho de 2026 e contou com a participação de 4.004 condutores da Alemanha, Áustria e Suíça, proprietários de automóveis elétricos com até três anos.

Os participantes avaliaram a probabilidade de recomendar a sua marca a familiares ou amigos, utilizando uma escala de zero a dez.

As respostas foram divididas em três grupos:

9 ou 10 pontos: proprietários que recomendariam ativamente a marca.

7 ou 8 pontos: proprietários com uma posição neutra.

0 a 6 pontos: proprietários considerados detratores, menos propensos a recomendar a marca.

Os resultados mostram que 53% dos participantes recomendariam ativamente o seu automóvel elétrico, enquanto 15% foram classificados como detratores. Os restantes 32% assumiram uma posição neutra.

O indicador global de recomendação, conhecido como Net Promoter Score (NPS), passou de 33 pontos em 2025 para 38 pontos em 2026, o valor mais elevado desde o início desta série de estudos.

XPENG lidera e Tesla recupera terreno

Uma das principais conclusões do estudo está relacionada com as marcas que conseguem conquistar a confiança dos proprietários.

A XPENG ocupa o primeiro lugar, com 82% dos inquiridos a atribuírem uma classificação de 9 ou 10 pontos. A Tesla aparece imediatamente a seguir, com 79%. A Škoda e a Porsche partilham a terceira posição, ambas com 67%.

A classificação apresenta os seguintes resultados:

Marca Recomendam Detratores XPENG 82% 0% Tesla 79% 6% Škoda 67% 7% Porsche 67% 9% Hyundai 63% 8% BMW 63% 6% Kia 61% 10% Polestar 58% 7% Mercedes-Benz 54% 13% Ford 51% 19% BYD 47% 9% Volkswagen 46% 14% Leapmotor 46% 7% Renault 44% 21% Cupra 38% 19% Volvo 37% 19% Smart 37% 26% Audi 37% 31% MG 30% 29% Fiat 24% 30% Opel 19% 50%

Um dos dados mais interessantes é o resultado da XPENG. Entre os 97 proprietários da marca que participaram no estudo, nenhum atribuiu uma classificação de 6 pontos ou inferior.

A Tesla também apresenta uma evolução assinalável, passando do sexto lugar em 2025 para a segunda posição em 2026.

O que explica a liderança da XPENG?

Segundo a USCALE, a fabricante chinesa destaca-se particularmente pela potência de carregamento, pela gestão da bateria durante o carregamento e pela autonomia oferecida pelos seus automóveis.

Os proprietários também identificaram melhorias significativas na aplicação móvel da marca, um elemento cada vez mais importante na experiência de utilização de um automóvel elétrico.

Contudo, nem tudo merece avaliações positivas. O planeamento de viagens continua a ser uma das principais críticas dirigidas à XPENG, juntamente com o consumo energético, que recolheu mais observações negativas do que em 2025.

No caso da Tesla, os proprietários valorizam sobretudo o software, a aplicação móvel, o planeamento de percursos e a eficiência energética. Em contrapartida, persistem críticas à potência de carregamento, à qualidade de construção e aos sistemas de assistência à condução.

Opel, Fiat e MG apresentam os piores resultados

No extremo oposto da classificação surgem três marcas que têm dificuldades em convencer os seus próprios clientes.

A Opel regista o resultado mais negativo, com apenas 19% dos proprietários a recomendar ativamente a marca. Mais significativo ainda é o facto de metade dos participantes que conduzem um Opel terem atribuído classificações entre zero e seis.

A Fiat consegue apenas 24% de recomendações positivas, enquanto a MG regista 30%. As razões não se limitam à autonomia ou à velocidade de carregamento.

No caso da Opel, 92% dos proprietários inquiridos afirmaram ter encontrado problemas na aplicação móvel. A marca recebe igualmente críticas relacionadas com o software, a gestão do carregamento e a facilidade de utilização.

Já a MG consegue avaliações favoráveis na autonomia e no equipamento, mas apresenta debilidades no software e na conectividade.

O software já preocupa mais do que a autonomia dos elétricos?

Outro resultado relevante é a mudança nas expectativas dos condutores.

Durante vários anos, a autonomia foi uma das principais preocupações relacionadas com os carros elétricos. Atualmente, embora continue a ser importante, o software e a experiência digital assumem um peso crescente.

Segundo o estudo:

71% Relatam problemas durante o carregamento

Relatam problemas durante o carregamento 48% Tiveram dificuldades com a aplicação do automóvel

Tiveram dificuldades com a aplicação do automóvel 50% Sentem incómodo com os avisos sonoros

Sentem incómodo com os avisos sonoros 59% Conseguem mais de 400 km reais de autonomia no verão

Apesar das melhorias tecnológicas, os problemas nos postos de carregamento continuam a afetar uma grande parte dos utilizadores. As dificuldades em iniciar uma sessão e as potências inferiores às esperadas estão entre as situações mais mencionadas.

Quando questionados sobre aquilo que os fabricantes deveriam melhorar, 44% dos participantes apontaram a qualidade do software, 42% a potência de carregamento e 39% as aplicações móveis.

E o que significam estes resultados para Portugal?

Importa salientar que este estudo não inclui diretamente os condutores portugueses.

Além disso, os participantes foram recrutados através das redes sociais, pelo que a própria USCALE reconhece que os resultados não constituem uma amostra estatisticamente representativa do conjunto dos proprietários de automóveis elétricos.

Também não se trata de um estudo de fiabilidade mecânica ou de testes laboratoriais. A classificação reflete a experiência e a predisposição dos proprietários para recomendar determinada marca.

Ainda assim, os resultados ajudam a compreender uma transformação importante no mercado automóvel: já não basta oferecer uma bateria grande, uma autonomia elevada ou carregamentos rápidos.

A facilidade de utilização, a integração entre o automóvel e o telemóvel, as atualizações de software e a fiabilidade dos serviços digitais tornaram-se elementos decisivos na satisfação dos condutores.

E, neste domínio, os fabricantes tradicionais enfrentam uma concorrência cada vez mais forte de marcas que nasceram precisamente com uma abordagem centrada na tecnologia.