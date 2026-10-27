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Motores/Energia

Quais são as marcas de carros elétricos que os proprietários mais recomendam? Há surpresas

13 Comentários

A satisfação dos proprietários de automóveis elétricos continua a aumentar, mas nem todas as marcas conseguem acompanhar esta evolução. Um estudo realizado junto de mais de 4.000 condutores revela diferenças surpreendentes entre fabricantes, com a chinesa XPENG a liderar a classificação, à frente da Tesla e de várias marcas europeias.

Curiosamente, algumas marcas automóveis tradicionais aparecem nos últimos lugares, com uma percentagem significativa de proprietários que não as recomendariam.

Mais de 4.000 proprietários avaliaram os seus carros elétricos

A empresa alemã de estudos de mercado USCALE publicou, a 20 de outubro, os resultados do EV Satisfaction Study 2026, um estudo que procurou perceber o grau de satisfação dos utilizadores de automóveis elétricos.

O inquérito decorreu durante junho e julho de 2026 e contou com a participação de 4.004 condutores da Alemanha, Áustria e Suíça, proprietários de automóveis elétricos com até três anos.

Os participantes avaliaram a probabilidade de recomendar a sua marca a familiares ou amigos, utilizando uma escala de zero a dez.

As respostas foram divididas em três grupos:

  • 9 ou 10 pontos: proprietários que recomendariam ativamente a marca.
  • 7 ou 8 pontos: proprietários com uma posição neutra.
  • 0 a 6 pontos: proprietários considerados detratores, menos propensos a recomendar a marca.

Os resultados mostram que 53% dos participantes recomendariam ativamente o seu automóvel elétrico, enquanto 15% foram classificados como detratores. Os restantes 32% assumiram uma posição neutra.

O indicador global de recomendação, conhecido como Net Promoter Score (NPS), passou de 33 pontos em 2025 para 38 pontos em 2026, o valor mais elevado desde o início desta série de estudos.

XPENG G9L

XPENG lidera e Tesla recupera terreno

Uma das principais conclusões do estudo está relacionada com as marcas que conseguem conquistar a confiança dos proprietários.

A XPENG ocupa o primeiro lugar, com 82% dos inquiridos a atribuírem uma classificação de 9 ou 10 pontos. A Tesla aparece imediatamente a seguir, com 79%. A Škoda e a Porsche partilham a terceira posição, ambas com 67%.

A classificação apresenta os seguintes resultados:

MarcaRecomendamDetratores
XPENG82%0%
Tesla79%6%
Škoda67%7%
Porsche67%9%
Hyundai63%8%
BMW63%6%
Kia61%10%
Polestar58%7%
Mercedes-Benz54%13%
Ford51%19%
BYD47%9%
Volkswagen46%14%
Leapmotor46%7%
Renault44%21%
Cupra38%19%
Volvo37%19%
Smart37%26%
Audi37%31%
MG30%29%
Fiat24%30%
Opel19%50%

Um dos dados mais interessantes é o resultado da XPENG. Entre os 97 proprietários da marca que participaram no estudo, nenhum atribuiu uma classificação de 6 pontos ou inferior.

A Tesla também apresenta uma evolução assinalável, passando do sexto lugar em 2025 para a segunda posição em 2026.

O que explica a liderança da XPENG?

Segundo a USCALE, a fabricante chinesa destaca-se particularmente pela potência de carregamento, pela gestão da bateria durante o carregamento e pela autonomia oferecida pelos seus automóveis.

Os proprietários também identificaram melhorias significativas na aplicação móvel da marca, um elemento cada vez mais importante na experiência de utilização de um automóvel elétrico.

Contudo, nem tudo merece avaliações positivas. O planeamento de viagens continua a ser uma das principais críticas dirigidas à XPENG, juntamente com o consumo energético, que recolheu mais observações negativas do que em 2025.

No caso da Tesla, os proprietários valorizam sobretudo o software, a aplicação móvel, o planeamento de percursos e a eficiência energética. Em contrapartida, persistem críticas à potência de carregamento, à qualidade de construção e aos sistemas de assistência à condução.

Opel, Fiat e MG apresentam os piores resultados

No extremo oposto da classificação surgem três marcas que têm dificuldades em convencer os seus próprios clientes.

A Opel regista o resultado mais negativo, com apenas 19% dos proprietários a recomendar ativamente a marca. Mais significativo ainda é o facto de metade dos participantes que conduzem um Opel terem atribuído classificações entre zero e seis.

A Fiat consegue apenas 24% de recomendações positivas, enquanto a MG regista 30%. As razões não se limitam à autonomia ou à velocidade de carregamento.

No caso da Opel, 92% dos proprietários inquiridos afirmaram ter encontrado problemas na aplicação móvel. A marca recebe igualmente críticas relacionadas com o software, a gestão do carregamento e a facilidade de utilização.

Já a MG consegue avaliações favoráveis na autonomia e no equipamento, mas apresenta debilidades no software e na conectividade.

Fiat 500 Hybrid

O software já preocupa mais do que a autonomia dos elétricos?

Outro resultado relevante é a mudança nas expectativas dos condutores.

Durante vários anos, a autonomia foi uma das principais preocupações relacionadas com os carros elétricos. Atualmente, embora continue a ser importante, o software e a experiência digital assumem um peso crescente.

Segundo o estudo:

  • 71% Relatam problemas durante o carregamento
  • 48% Tiveram dificuldades com a aplicação do automóvel
  • 50% Sentem incómodo com os avisos sonoros
  • 59% Conseguem mais de 400 km reais de autonomia no verão

Apesar das melhorias tecnológicas, os problemas nos postos de carregamento continuam a afetar uma grande parte dos utilizadores. As dificuldades em iniciar uma sessão e as potências inferiores às esperadas estão entre as situações mais mencionadas.

Quando questionados sobre aquilo que os fabricantes deveriam melhorar, 44% dos participantes apontaram a qualidade do software, 42% a potência de carregamento e 39% as aplicações móveis.

E o que significam estes resultados para Portugal?

Importa salientar que este estudo não inclui diretamente os condutores portugueses.

Além disso, os participantes foram recrutados através das redes sociais, pelo que a própria USCALE reconhece que os resultados não constituem uma amostra estatisticamente representativa do conjunto dos proprietários de automóveis elétricos.

Também não se trata de um estudo de fiabilidade mecânica ou de testes laboratoriais. A classificação reflete a experiência e a predisposição dos proprietários para recomendar determinada marca.

Ainda assim, os resultados ajudam a compreender uma transformação importante no mercado automóvel: já não basta oferecer uma bateria grande, uma autonomia elevada ou carregamentos rápidos.

A facilidade de utilização, a integração entre o automóvel e o telemóvel, as atualizações de software e a fiabilidade dos serviços digitais tornaram-se elementos decisivos na satisfação dos condutores.

E, neste domínio, os fabricantes tradicionais enfrentam uma concorrência cada vez mais forte de marcas que nasceram precisamente com uma abordagem centrada na tecnologia.

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Autor: Vítor M.
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Tags:
carro elétrico

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Comentários

13
  1. RU
    Rui

    Pessoalmente nunca irei colocar um carro chinês no topo da minha lista pessoal para compra de um carro!

    Para aferirem a qualidade ou falta dela relativamente aos carros chineses, vejam bem a opinião dos russos, depois destes terem invadido a Ucrãnia e agora terem um bloqueio a marcas ocidentais!!!! Foram inundados por carros chineses e…… eles adoram tanto a qualidade dos carros que já têem saudades dos tempos em que tinham representação e marcas como Mercedes, BMW, VW………….

    Responder
    1. TC
      To Canelas

      Não estou atualmente muito a par da Rússia, mas na China todas as marcas ocidentais estão a perder força e as chinesas a ganhar o mercado interno. E não me parece que seja por falta de dinheiro ou crises financeiras.

      Responder
      1. RU
        Rui

        Na Índia, outro mercado imenso, a Tata, a Mahindra também são fortíssimos e não é porque sejam melhor que qualquer marca ocidental!!!!!!!

        Responder
  2. TC
    To Canelas

    Difícil de perceber como a Tesla está tão para cima… E porque não estão incluídas a Lexus e Toyota.

    Responder
    1. RU
      Rui

      Está a referir 2 marcas que só agora começam a comercializar carros 100% eléctricos

      Responder
      1. RE
        Realista

        E que apesar de comercializarem carros 100% elétricos são fabricados pela BYD…

        Responder
        1. RE
          Realista

          Retiro o que disse: O elétrico da Toyota não é da BYD.

          Responder
      2. YA
        Yamahia

        Nem por isso. Chegaram 1⁰ q os chinos.

        Responder
  3. GO
    Gonçalo

    A BYD foi a primeira mas neste momento a XPENG é para mim a melhor chinesa carros fantasticos com oferecem muito para o preço está acima de todos os europeus

    Responder
    1. JF
      João Francisco

      Pena não ter sido publicada a ficha técnica do estudo.

      Não sabemos quantas respostas foram recebidas de cada marca e só por isso fico com muitas dúvidas.

      Foram feitas o mesmo numero de entrevistas/respostas para cada marca?

      Responder
  4. YA
    Yamahia

    A Tesla também apresenta uma evolução assinalável, passando do sexto lugar em 2025 para a segunda posição em 2026.

    O que faz o regresso dos referrals. Os carros passam logo a ser outra vez "muita bons" apesar de ter havido nenhuma melhoria mecânica ou de plataforma.

    Responder
    1. RE
      Realista

      Estou ver que és um connoisseur da Tesla… *wink*wink*

      Responder
      1. MY
        Mr. Y

        Cada vez acredito mais que o Motinhas tem um Tesla e desde então entrou em modo troll. Não é possível haver alguém com tanto conhecimento sobre e não ser um fã.

        Responder

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