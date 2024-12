Putin desafia Ocidente para “duelo de alta tecnologia do século XXI”

A guerra entre a Rússia e a Ucrânia é, infelizmente, ainda uma realidade, mas as barreiras da guerra não estão limitadas aos dois países. Recentemente Putin referiu estar disposto a reunir-se com Trump "a qualquer momento" e lançou também um desafio ao Ocidente para um "duelo de alta tecnologia do século XXI".

Putin "pede" para lançar um míssil Oreshnik em Kiev

O presidente russo, Vladimir Putin, desafiou recentemente o Ocidente para um duelo tecnológico. Para tal sugeriu que se escolhesse um alvo na capital ucraniana, Kiev, que se reunissem os sistemas de defesa e se tentasse repelir um ataque russo.

Deixem-nos escolher um alvo, por exemplo em Kiev, e eles que preparem os seus sistemas de defesa aérea e antimíssil, enquanto nós lançaremos um míssil Oreshnik contra o alvo

Além do Ocidente, Putin deixou também um desafio aos Estados Unidos...

Deixem que eles, os especialistas ocidentais que duvidam da capacidade do sistema de mísseis Oreshnik, nos chamem, e aqueles no Ocidente e nos EUA que pagam pelas suas análises, para realizar uma espécie de experiência tecnológica e ter um sistema de alta tecnologia ao estilo do século XXI

O míssil Oreshnik é um míssil balístico russo de médio alcance (IRBM) que, segundo informações militares ucranianas, atinge velocidades superiores a Mach 10. Está equipado com seis ogivas, cada uma contendo sub munições, o que o torna altamente desafiador para sistemas de defesa anti mísseis intercetarem.

A primeira utilização operacional confirmada do Oreshnik ocorreu em 21 de novembro de 2024, durante o conflito russo-ucraniano. O presidente russo, Vladimir Putin, destacou a importância estratégica do Oreshnik e anunciou, em 28 de novembro de 2024, o início da sua produção em massa.