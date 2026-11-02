PSP multou automobilistas que buzinaram em apoio à acampada! 60 euros...

A Polícia de Segurança Pública (PSP) multou automobilistas que buzinaram em apoio à Acampada pelo Direito à Habitação, que decorre em Lisboa. O episódio aconteceu na noite de domingo, 1 de novembro, na Praça do Rossio, onde se concentravam manifestantes.

Segundo relatos divulgados pela comunicação social, a polícia de trânsito começou a autuar condutores que faziam soar as buzinas enquanto passavam pela zona do protesto. A situação acabou por gerar novos momentos de tensão entre os manifestantes e as autoridades.

Multas de 60 euros geraram contestação

De acordo com informações divulgadas pela Acampada de Lisboa, dois automobilistas terão sido mandados parar pela PSP, tendo sido informados de que estavam a cometer uma infração ao Código da Estrada.

As multas terão sido de 60 euros. A atuação policial foi contestada por participantes na manifestação, que consideraram que os condutores estavam apenas a demonstrar solidariedade com a luta pelo direito à habitação.

Uma jurista presente no local criticou a intervenção, defendendo que os automobilistas estavam a exercer uma forma de protesto. Entretanto, a situação acabou por incentivar outros condutores a buzinar repetidamente, aumentando a tensão no Rossio.

O que diz o Código da Estrada sobre buzinar?

A utilização da buzina está regulamentada pelo artigo 22.º do Código da Estrada. Os sinais sonoros devem ser breves e utilizados apenas nas situações previstas na lei, nomeadamente para alertar outros condutores para um perigo iminente.

Fora das localidades, existem ainda situações específicas em que é permitido utilizar a buzina, como para avisar da intenção de ultrapassar ou alertar para perigos em locais de visibilidade reduzida.

A utilização indevida dos sinais sonoros pode resultar numa coima entre 60 e 300 euros.