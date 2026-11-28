A Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Guarda Nacional Republicana (GNR) recorreram às redes sociais para deixar um alerta sobre os perigos da utilização do telemóvel durante a condução. A reação surge depois de um vídeo de uma influencer portuguesa a sofrer um acidente de viação enquanto fazia uma transmissão em direto na Twitch se ter tornado viral.

O acidente aconteceu na sexta-feira, 27 de novembro, na Estrada Nacional 250 (EN250), na zona de Santo António dos Cavaleiros, em Loures.

Beatriz Nogueira, conhecida nas redes sociais como BeatrizNGR, estava a conduzir e a interagir com os seguidores durante uma transmissão em direto quando acabou por colidir frontalmente com outra viatura.

PSP deixa aviso: conduzir e usar o telemóvel são ações incompatíveis

Depois da divulgação das imagens, que rapidamente começaram a circular nas redes sociais, a PSP publicou uma mensagem de alerta.

Conduzir e usar o telemóvel são ações incompatíveis», escreveu a força de segurança, acrescentando que «nenhuma visualização ou nenhum like compensam o risco na estrada.

A PSP deixou ainda um apelo aos condutores: “Não arrisques a tua vida. Não coloques a dos outros em perigo”.

Também a GNR aproveitou a situação para reforçar os alertas relativamente à utilização do telemóvel ao volante, chamando a atenção para os riscos associados à distração durante a condução.

Acidente ficou registado numa transmissão em direto na Twitch

O vídeo que está a circular na Internet mostra a streamer a conduzir enquanto conversa com os espectadores e consulta os comentários da transmissão.

Durante o percurso, a criadora de conteúdos acaba por desviar a atenção da estrada e, numa curva, o automóvel transpõe a faixa de rodagem, embatendo frontalmente noutra viatura.

Segundo informações avançadas pela PSP, a ocorrência aconteceu entre as 17h00 e as 18h00. As autoridades deslocaram-se ao local, identificaram os intervenientes e estão a elaborar um auto de notícia, estando as eventuais responsabilidades sob investigação da Divisão de Trânsito.

Apesar da violência do embate, não houve registo de feridos. Entretanto, o canal da streamer na Twitch terá sido suspenso e os seus perfis nas redes sociais foram desativados.