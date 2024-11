PSP deteve o “burlão do Placard”! Foi detido em Oeiras

Conhece o jogo Placard? Um jovem, de 21, foi detido pela PSP em Oeiras devido a burlas com apostas no Placard. Segundo as informações, as burlas aconteceram em todo o país e o jovem tem um vasto historial criminoso.

Burlão do Placard tinha em sua posse 433 talões no valor de 12 mil euros de apostas

O "jovem" burlão, de nacionalidade espanhola, quando foi detido tinha em sua posse 433 talões no valor de 12 mil euros de apostas. De acordo com a PSP, o "burlão do Placard", fazia apostas no jogo, simulando o respetivo pagamento com falsos comprovativos de transferências bancárias.

Segundo o chefe da área operacional do Departamento de Investigação Criminal da PSP, Nelson Silva...

[O jovem…] Pedia para fazer o registo das apostas Placard e depois simulava um pagamento por transferência bancária e falsificava o comprovativo de transferência. As pessoas das papelarias e das casas das apostas, julgando que tinham sido ressarcidas do dinheiro das apostas, registavam os talões e acabavam por não ter o retorno do pagamento

Revela o jornal Publico que o jovem usava números de contribuinte e identidades falsas que mostrava aos comerciantes através do telemóvel. Chegou a usar 15 identidades falsas.

O prejuízo total das burlas deve rondar os 55 mil euros. O responsável da PSP adianta que o jovem já tinha sido detido no ano passado pela polícia por praticar burlas recorrendo ao mesmo expediente, mas em ourivesarias.