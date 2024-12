PS2 foi lançada há 24 anos: era tão potente que o Japão acreditava que tinha potencial militar

A PlayStation 2 (PS2) foi lançada há 24 anos, em março de 2000, e é impossível falar do seu impacto sem mencionar o seu potencial técnico. A consola não foi apenas um marco na história dos videojogos - o seu desempenho era tão avançado para a época que até levantou preocupações de segurança nacional no Japão.

O início da revolução PlayStation

Depois do sucesso da PlayStation original em 1994, a Sony sabia que precisava de inovar para manter a liderança no mercado dominado pela Sega e pela Nintendo. Em 1997, começaram os rumores sobre um novo projeto, mas a Sony manteve o silêncio até 1999, quando finalmente revelou o nome "Emotion Engine" - o processador gráfico da PS2.

Este prometia levar a experiência de jogo a um novo nível. Além disso, a compatibilidade com os jogos da PS1 tornou a proposta ainda mais atrativa.

A consola chegou ao mercado japonês a 4 de março de 2000. Para além da sua capacidade gráfica impressionante, a inclusão de um leitor de DVDs ajudou a popularizar este formato. Contudo, o lançamento não foi isento de problemas...

PS2 era vista como uma ameaça

O governo japonês percebeu rapidamente que o "Emotion Engine" tinha capacidades além do entretenimento. Este processador podia calcular imagens 3D e manipular posições no espaço com uma precisão extraordinária, algo essencial para os jogos, mas também potencialmente útil em aplicações militares, como o controlo de mísseis ou drones.

Com base em experiências passadas - como a descoberta de tecnologia japonesa num submarino norte-coreano em 1998 -, o Japão decidiu agir. As autoridades exigiram licenças especiais para exportar a PS2, temendo que a consola pudesse ser usada para fins militares. Países como Iraque, Irão, Líbia e Coreia do Norte estavam banidos de receber a consola.

Na época, fontes de inteligência alertavam que o desempenho da PS2 era "assustadoramente promissor" para cálculos balísticos ou o controlo de veículos aéreos não tripulados (drones).

Transformar consolas em supercomputadores não era apenas uma teoria

Em 2002, a Sony lançou um kit de Linux para a PS2, permitindo aos utilizadores explorar o seu potencial para computação avançada. O Centro Nacional de Aplicações de Supercomputação (NCSA), nos Estados Unidos, utilizou entre 60 a 70 PS2 para criar um cluster experimental com um custo de cerca de 50.000 dólares. Este sistema foi usado em investigações na área da cromodinâmica quântica, mas acabou por ser uma prova de conceito mais do que uma solução prática.

O verdadeiro impacto viria mais tarde, com a PlayStation 3. Em 2010, a Força Aérea dos Estados Unidos adquiriu 1760 PS3 para construir um supercomputador chamado "Condor". Combinando os processadores Cell das consolas com GPUs adicionais, o Condor tornou-se a máquina mais potente do Departamento de Defesa dos EUA, alcançando 500 teraflops de potência computacional e destacando-se pelo seu baixo custo e elevada eficiência energética.

Entre as suas aplicações, destacavam-se o processamento de imagens de satélite em alta resolução.

Embora não haja registos de que o Iraque tenha conseguido usar a PS2 para fins militares, a consola conquistou o mundo no que foi criada para fazer: jogar. Com mais de 155 milhões de unidades vendidas, a PS2 permanece até hoje como uma das consolas mais icónicas de todos os tempos.

