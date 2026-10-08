PRR reforçou a rede SIRESP! Saiba o que há de novo

A rede SIRESP está a ser modernizada através de um investimento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), com o objetivo de reforçar a capacidade de comunicação, melhorar a cobertura e aumentar a resiliência das infraestruturas críticas de comunicações de emergência.

As intervenções estão a ser realizadas no âmbito do investimento C19-i04.02 – Infraestruturas críticas digitais eficientes e incluem várias medidas destinadas a garantir maior capacidade e continuidade das comunicações em situações de emergência ou de falha das infraestruturas convencionais.

Entre as principais intervenções está a duplicação do número de comunicações simultâneas em 50 locais do território continental, permitindo aumentar a capacidade da rede onde esta é mais necessária. Foram também instaladas cerca de 20 novas estações base.

O reforço da capacidade operacional inclui ainda a aquisição de quatro estações móveis pesadas, que podem ser mobilizadas para apoiar as comunicações em situações de contingência, nomeadamente quando a infraestrutura habitual esteja condicionada.

SIRESP passa a ter maior autonomia energética

A modernização abrange também a componente energética. Cerca de 550 estações base foram reforçadas para garantir mais de 24 horas de funcionamento em caso de falha de energia elétrica.

Nas regiões autónomas, o investimento contempla igualmente mecanismos para aumentar a redundância das comunicações. Nos Açores e na Madeira, cerca de 60 estações base passaram a contar com circuitos redundantes através de satélite.

Estas intervenções pretendem tornar a rede SIRESP mais robusta, resiliente e preparada para assegurar as comunicações das forças e serviços de emergência, mesmo perante situações de falha energética, isolamento de infraestruturas ou outros cenários de contingência.

O investimento do PRR representa, assim, um reforço das capacidades da rede nacional de comunicações de emergência, com intervenção tanto na capacidade da rede como na sua autonomia e redundância.