Prozis Kore 2.0: um equipamento 3 em 1 para treinar os abdominais e fazer flexões em casa

Manter uma rotina de exercício físico nem sempre exige um ginásio ou equipamentos volumosos. Existem acessórios compactos que permitem trabalhar diferentes grupos musculares em casa, ocupando pouco espaço. É esse o conceito do Kore 2.0 da Prozis, um equipamento multifunções que combina três funcionalidades num único acessório.

O dispositivo foi desenvolvido para realizar exercícios abdominais e flexões, permitindo variar os movimentos e aumentar a dificuldade dos treinos através de diferentes configurações.

Três funcionalidades num único equipamento

O Kore 2.0 distingue-se pela possibilidade de configurar o equipamento de três formas diferentes:

1. Ab Roller – treino abdominal

A configuração com rolo permite realizar movimentos de deslizamento que exigem estabilidade e controlo do tronco. É uma forma de trabalhar a musculatura abdominal e reforçar o chamado core, envolvendo também outros músculos responsáveis pela estabilização do corpo.

2. Pega dinâmica para flexões

Com a base dinâmica, o equipamento permite executar flexões com movimentos adicionais. A configuração com uma superfície convexa introduz instabilidade, enquanto a versão com rolo permite movimentos laterais e maior exigência de controlo.

3. Pega estática para flexões

Para quem prefere um exercício mais convencional, o Kore 2.0 também pode ser utilizado com uma base estável. Esta configuração permite fazer flexões tradicionais, mantendo as mãos apoiadas nas pegas do equipamento.

Um acessório para diferentes níveis de treino

Uma das vantagens deste equipamento é permitir adaptar os exercícios à condição física e à experiência de cada utilizador.

As diferentes configurações possibilitam variar a intensidade dos movimentos e introduzir novos desafios nos treinos. O trabalho de estabilidade também pode ajudar a desenvolver o controlo corporal e a coordenação muscular.

O conjunto inclui duas pegas para flexões, duas bases dinâmicas e um guia rápido de utilização. A Prozis disponibiliza ainda um manual com instruções de montagem e utilização.

Vale a pena considerar o Prozis Kore 2.0?

Para quem pretende treinar em casa e procura equipamentos versáteis, o Kore 2.0 apresenta uma proposta interessante. Em vez de comprar acessórios separados para diferentes exercícios, é possível utilizar o mesmo equipamento em várias configurações.

É particularmente indicado para quem pretende complementar os treinos de força, trabalhar a zona abdominal e introduzir diferentes variantes de flexões.

Naturalmente, a utilização deve respeitar a técnica correta, as recomendações do fabricante e a capacidade física de cada pessoa.

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe ainda a possibilidade de adquirir o kit Kore 2.0 usando um desconto de 10% usando o voucher Pplware. Vejam aqui.