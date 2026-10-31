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Prozis apresenta Mala Tote Elite: um acessório elegante para o dia a dia

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A Prozis tem disponível a Mala Tote Elite, um acessório que combina um estilo moderno e minimalista com uma apresentação discreta, pensada para quem procura uma mala versátil para diferentes ocasiões.

Prozis apresenta Mala Tote Elite: um acessório elegante para o dia a dia

Disponível na cor preta, a Mala Tote Elite aposta num design intemporal, que permite facilmente combinar o acessório com diferentes estilos de roupa. O formato tote torna-a uma opção interessante tanto para o quotidiano como para atividades fora de casa.

Mala Tote Elite está disponível por 58,49 euros

A Mala Tote Elite encontra-se disponível na loja online da Prozis por 58,49 euros, beneficiando de um desconto de 10% face ao preço habitual de 64,99 euros.

O acabamento preto confere-lhe uma aparência discreta e versátil, tornando-a uma alternativa para quem procura um acessório que possa utilizar em diferentes contextos.

A mala pode ser consultada e adquirida diretamente na loja online da marca.

Onde comprar: Mala Tote Elite – Prozis

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Autor: Pedro Pinto
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Tags:
Prozis

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