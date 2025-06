Prova nacional de Matemática do 9.º ano decorreu com falhas técnicas no formato digital

A prova nacional de Matemática do 9.º ano realizou-se esta sexta-feira em formato híbrido, combinando a componente digital com a resolução em papel das questões de Geometria. Durante o primeiro turno, registaram-se diversos problemas técnicos, nomeadamente falhas no funcionamento de itens interativos, o que levou à emissão de uma nota de orientação às escolas por parte do Júri Nacional de Exames (JNE).

Poderão estas falhas prejudicar os alunos?

Um dos erros mais reportados ocorreu no item 2 da prova, que envolvia uma correspondência por arrastamento.

O erro impedia a interação normal com a questão, sendo aconselhado que os alunos prosseguissem com o exame e regressassem a esse item mais tarde, antes de finalizar a prova. O problema foi, entretanto, identificado e resolvido com a colaboração do Instituto de Avaliação Educativa (IAVE).

Foram também registadas outras falhas técnicas, como a não visualização dos menus de navegação (separadores de atalho), e erros associados ao comportamento da aplicação digital.

Segundo informações, nalguns casos, a aplicação encerrou inesperadamente, sendo depois reaberta com a prova a surgir como concluída, ou com os ecrãs a ficarem em branco.

Prova nacional de Matemática representa 30% da classificação final

Foram ainda assinaladas dificuldades relacionadas com a ordem aleatória das alíneas em perguntas interativas, o que poderá ter causado confusão entre a resposta e a alínea selecionada.

De forma geral, o exame decorreu em dois turnos em várias escolas, por razões logísticas e para garantir a confidencialidade do enunciado. Os alunos do primeiro turno foram isolados à saída para evitar contacto com os colegas que iriam realizar a prova mais tarde.

Este processo exigiu o envolvimento de equipas escolares para assegurar o cumprimento das regras.

Foram também reportados constrangimentos relacionados com a rede informática, tanto nas ligações via rede do Ministério da Educação como através de hotspots. A plataforma digital usada nas provas apresentou mais falhas nesta sessão do que nas provas ModA, realizadas por alunos do 4.º e 6.º anos. Esta diferença poderá estar associada à complexidade técnica e aos requisitos específicos da prova de Matemática.

A prova nacional de Matemática representa 30% da classificação final da disciplina. A próxima prova, de Português, está agendada para quarta-feira, dia 25 de junho, e será integralmente digital.

O impacto dos erros técnicos na avaliação dos alunos ainda está a ser analisado pelas entidades responsáveis.