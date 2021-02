Proteção de Dados: Itália multa Facebook em 7 milhões de euros

A rede social mais popular do mundo, o Facebook, volta a ser alvo de uma multa. A empresa de Mark Zuckerberg foi acusada de não ser transparente na informação que passa aos seus utilizadores, e a autoridade de concorrência italiana, AGCM, atuou.

De acordo com as informações, a Itália multou o Facebook em 7 milhões de euros.

Facebook não alterou práticas comerciais desleais

A autoridade de concorrência italiana, AGCM, anunciou hoje uma nova multa de sete milhões de euros contra o Facebook. Mais uma vez, as práticas comerciais desleais no âmbito da proteção de dados foram o alvo da “acusação”.

De acordo com organismo italiano, o gigante norte-americano das redes sociais não está a informar adequadamente os seus utilizadores sobre como recolhe e utiliza os seus dados para fins comerciais.

De relembrar que já em 2018, a AGCM já tinha multado o Facebook em cinco milhões de euros, acusando-o de usar de práticas comerciais desleais, sendo que na altura ordenou que tomasse medidas para as corrigir. A multa que agora foi aplicada à maior rede social do mundo foi decidida pelo regulador italiano uma vez que o Facebook ignorou as ordens para alterar as práticas, explicou a AGCM em comunicado.

Ainda não foram dadas informações rápidas e claras sobre a recolha e o uso dos dados dos utilizadores para fins comerciais. São informações que o consumidor precisa de saber para decidir se quer aderir ao serviço, atendendo ao valor económico para o Facebook dos dados fornecidos pelo utilizador

Estes dados representam “o pagamento pela utilização do serviço” do gigante tecnológico norte-americano, lembrou a AGCM.

A Itália tem feito um controlo apertado às redes sociais (um exemplo que devia ser seguido por muitos outros países). Recentemente a rede social TikTok foi bloqueada naquele país tendo levado mesmo à alteração da política de utilização ao nível da Europa.

Leia também…