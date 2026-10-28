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Próprio teste da Google arrasou o novo Gemini 4 Argon no Android

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A atualização recente da tabela oficial do Android Bench trouxe uma surpresa amarga para quem esperava ver a Google a dominar no seu terreno. O novo Gemini 4 Argon, emparelhado com o SDK Antigravity, ficou longe do topo nas tarefas exigentes de código para o sistema móvel. Em vez de liderar, o modelo da casa acabou ultrapassado pelas propostas da Anthropic e da OpenAI, com uma taxa de sucesso que desiludiu a comunidade.

Cenário muda agora no universo Android

Os dados colocam o Claude Sonnet 5.5 isolado na liderança, com 40% de aprovação através do agente Claude Code, acompanhado de perto pelo Claude Opus 5.5. Por outro lado, o Gemini 4 Argon não foi além dos 21,3% de tarefas bem-sucedidas. Apesar de ter atingido 81,8% de taxa de conclusão, o modelo falha na validação final e tropeça na entrega funcional da solução pedida.

Claude domina código mas OpenAI vence na carteira

A diferença entre concorrentes não se mede apenas pela precisão técnica. O custo operacional entrou diretamente nas contas deste teste e mudou as prioridades de quem procura ferramentas de inteligência artificial para o dia a dia. Para conseguir o primeiro lugar, a execução completa do Sonnet 5.5 dispara para uns impressionantes 1.574,90 dólares por teste, tornando-se incomportável para a maioria dos pequenos estúdios.

É aqui que o GPT-6.1 Sol da OpenAI surpreende com números muito mais equilibrados. Com recurso ao agente Codex, este modelo alcançou 29,3% de aprovação e 82,8% de finalização por apenas 99,50 dólares. O Gemini 4 Argon fica num patamar ingrato entre ambos, cobrando 267,70 dólares por um desempenho inferior ao do rival mais económico.

Realidade da programação afasta-se das promessas

O Android Bench 2.0 elevou o nível ao testar 30 tarefas complexas de longa duração, como migrações completas de arquitetura ou desenvolvimento de módulos de raiz. No início do ano, versões anteriores do Gemini chegaram a liderar a tabela, mas a nova avaliação expõe fragilidades evidentes quando a inteligência artificial precisa de manter consistência técnica prolongada.

Estes números oficiais dão força aos relatos recentes sobre as dificuldades práticas do Gemini 4 Argon no terreno, contrariando o discurso da empresa focado em resultados de testes académicos isolados. A discrepância entre diferentes ensaios demonstra que pontuações sintéticas raramente refletem o trabalho real quando um programador precisa de resolver erros num projeto funcional.

Ao publicar estes dados sem filtros, a Google transforma a ferramenta interna num guia de compras transparente para quem cria software. Se o Gemini não recuperar terreno rapidamente no trabalho prático, arrisca-se a perder a confiança dos criadores que desenvolvem para a sua própria plataforma a favor de soluções concorrentes mais eficazes.

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Autor: Pedro Simões
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Tags:
Anthropic Claude Gemini Google GPT OpenAI

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