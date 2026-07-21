Projecto Colibri: uma solução de faturação pensada para as empresas portuguesas
Os dados de uma empresa são um dos seus ativos mais valiosos. Por isso, a escolha do software de faturação deixou de ser apenas uma questão de funcionalidades ou preço. Hoje, fatores como a confiança, a proximidade, o cumprimento da legislação portuguesa e o controlo sobre a informação têm um peso cada vez maior. É neste cenário que o Projecto Colibri, uma solução desenvolvida em Portugal, se afirma como uma referência para milhares de empresas.
Gerir um negócio implica muito mais do que emitir faturas. É preciso controlar clientes, fornecedores, stocks, cumprir as obrigações fiscais e acompanhar a evolução da empresa sem que a tecnologia se torne um obstáculo.
É precisamente para responder a estas necessidades que o Projecto Colibri se apresenta como uma solução de faturação nacional, desenvolvida para empresas de todas as dimensões.
Um software que evolui com o negócio
Uma das maiores vantagens do Projecto Colibri é a sua capacidade de adaptação. Para quem está a iniciar atividade ou gere um pequeno negócio, existe uma versão gratuita, que permite faturar até 20.000 euros por ano sem qualquer custo.
À medida que a empresa cresce, é possível migrar de forma simples para os planos LITE, PLUS ou PRO, mantendo toda a informação já registada e desbloqueando funcionalidades adicionais, sem necessidade de mudar de plataforma ou perder dados.
Utilize no computador ou diretamente na Web
O Projecto Colibri foi desenvolvido para funcionar em diferentes ambientes de trabalho. Pode ser utilizado localmente em Windows, macOS e Linux, mas também através de um navegador Web, permitindo o acesso a partir de praticamente qualquer lugar.
Esta flexibilidade torna-se especialmente útil para empresas com colaboradores em mobilidade ou equipas distribuídas por vários locais.
Integração com lojas online através de API
Para empresas que vendem produtos ou serviços na Internet, a automatização dos processos é um fator cada vez mais importante.
O Projecto Colibri disponibiliza uma API de integração, permitindo ligar o software às principais plataformas de comércio eletrónico. Desta forma, sempre que é realizada uma venda online, a faturação pode ser emitida automaticamente, reduzindo o trabalho manual, minimizando erros e acelerando todo o processo administrativo.
Muito mais do que faturação
Além da emissão de documentos fiscais, o software reúne diversas ferramentas de gestão empresarial numa única plataforma.
Entre as principais funcionalidades destacam-se:
- Gestão de contas correntes de clientes e fornecedores.
- Controlo rigoroso de stocks.
- Emissão de inventários.
- Relatórios financeiros que ajudam a acompanhar a evolução da empresa e a suportar decisões de gestão.
Sempre atualizado com a legislação portuguesa
A legislação fiscal portuguesa sofre alterações frequentes e manter a conformidade pode ser um desafio para muitas empresas.
O Projecto Colibri é um software certificado pela Autoridade Tributária, garantindo o cumprimento das exigências legais, incluindo a comunicação SAF-T, gestão de séries de faturação e regras de arquivo digital.
Além disso, recebe atualizações regulares para acompanhar as novas obrigações legais, permitindo que os utilizadores continuem a faturar sem interrupções.
Mudar de software não tem de ser complicado
A mudança de sistema é frequentemente um dos maiores receios das empresas. O Projecto Colibri procura simplificar esse processo através de ferramentas de importação que permitem migrar clientes, artigos e stocks de forma rápida.
Durante a transição, os utilizadores contam ainda com o apoio de uma equipa técnica especializada para auxiliar na configuração inicial e esclarecer eventuais dúvidas.
Uma solução pensada para PME e empresários
Independentemente de estar a iniciar atividade ou de gerir uma pequena ou média empresa em crescimento, o Projecto Colibri oferece uma solução escalável, desenvolvida em Portugal e preparada para acompanhar a evolução do negócio.
Quem pretender experimentar pode descarregar gratuitamente a versão inicial e começar a faturar de imediato. Para empresas com necessidades mais avançadas, estão disponíveis diferentes planos que acrescentam funcionalidades à medida da dimensão e exigências de cada organização.