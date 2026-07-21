Projecto Colibri: uma solução de faturação pensada para as empresas portuguesas

Os dados de uma empresa são um dos seus ativos mais valiosos. Por isso, a escolha do software de faturação deixou de ser apenas uma questão de funcionalidades ou preço. Hoje, fatores como a confiança, a proximidade, o cumprimento da legislação portuguesa e o controlo sobre a informação têm um peso cada vez maior. É neste cenário que o Projecto Colibri, uma solução desenvolvida em Portugal, se afirma como uma referência para milhares de empresas.

Gerir um negócio implica muito mais do que emitir faturas. É preciso controlar clientes, fornecedores, stocks, cumprir as obrigações fiscais e acompanhar a evolução da empresa sem que a tecnologia se torne um obstáculo.

É precisamente para responder a estas necessidades que o Projecto Colibri se apresenta como uma solução de faturação nacional, desenvolvida para empresas de todas as dimensões.

Um software que evolui com o negócio

Uma das maiores vantagens do Projecto Colibri é a sua capacidade de adaptação. Para quem está a iniciar atividade ou gere um pequeno negócio, existe uma versão gratuita, que permite faturar até 20.000 euros por ano sem qualquer custo.

À medida que a empresa cresce, é possível migrar de forma simples para os planos LITE, PLUS ou PRO, mantendo toda a informação já registada e desbloqueando funcionalidades adicionais, sem necessidade de mudar de plataforma ou perder dados.

Utilize no computador ou diretamente na Web

O Projecto Colibri foi desenvolvido para funcionar em diferentes ambientes de trabalho. Pode ser utilizado localmente em Windows, macOS e Linux, mas também através de um navegador Web, permitindo o acesso a partir de praticamente qualquer lugar.

Esta flexibilidade torna-se especialmente útil para empresas com colaboradores em mobilidade ou equipas distribuídas por vários locais.

Integração com lojas online através de API

Para empresas que vendem produtos ou serviços na Internet, a automatização dos processos é um fator cada vez mais importante.

O Projecto Colibri disponibiliza uma API de integração, permitindo ligar o software às principais plataformas de comércio eletrónico. Desta forma, sempre que é realizada uma venda online, a faturação pode ser emitida automaticamente, reduzindo o trabalho manual, minimizando erros e acelerando todo o processo administrativo.

Muito mais do que faturação

Além da emissão de documentos fiscais, o software reúne diversas ferramentas de gestão empresarial numa única plataforma.

Entre as principais funcionalidades destacam-se:

Gestão de contas correntes de clientes e fornecedores.

Controlo rigoroso de stocks.

Emissão de inventários.

Relatórios financeiros que ajudam a acompanhar a evolução da empresa e a suportar decisões de gestão.

Sempre atualizado com a legislação portuguesa

A legislação fiscal portuguesa sofre alterações frequentes e manter a conformidade pode ser um desafio para muitas empresas.

O Projecto Colibri é um software certificado pela Autoridade Tributária, garantindo o cumprimento das exigências legais, incluindo a comunicação SAF-T, gestão de séries de faturação e regras de arquivo digital.

Além disso, recebe atualizações regulares para acompanhar as novas obrigações legais, permitindo que os utilizadores continuem a faturar sem interrupções.

Mudar de software não tem de ser complicado

A mudança de sistema é frequentemente um dos maiores receios das empresas. O Projecto Colibri procura simplificar esse processo através de ferramentas de importação que permitem migrar clientes, artigos e stocks de forma rápida.

Durante a transição, os utilizadores contam ainda com o apoio de uma equipa técnica especializada para auxiliar na configuração inicial e esclarecer eventuais dúvidas.

Uma solução pensada para PME e empresários

Independentemente de estar a iniciar atividade ou de gerir uma pequena ou média empresa em crescimento, o Projecto Colibri oferece uma solução escalável, desenvolvida em Portugal e preparada para acompanhar a evolução do negócio.

Quem pretender experimentar pode descarregar gratuitamente a versão inicial e começar a faturar de imediato. Para empresas com necessidades mais avançadas, estão disponíveis diferentes planos que acrescentam funcionalidades à medida da dimensão e exigências de cada organização.

Projecto Colibri