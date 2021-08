A Kumi é uma empresa relativamente recente no mercado dos wearables a chegar ao mercado internacional. Tem no seu portfólio não só smartwatches, mas também smartbands e auscultadores, entre outros produtos.

Conheça então algumas das principais propostas com preços que não vão além dos 41 €.

Para o mercado internacional, a Kumi poderá ser ainda uma marca desconhecida, mas a empresa já trabalha na China há alguns anos. Agora, decidiu expandir a sua área de atuação e já é possível encontrar alguns dos seus produtos certificados no nosso mercado.

Neste rol de produtos destaca-se a gama de smartwatches em diferentes modelos, com monitorização de várias atividades físicas; as smartbands com funcionalidades de monitorização mais simples; e os earbuds, ainda que existam mais produtos.

Kumi - algumas propostas de relógios

O KU2 Plus vem equipado com um ecrã curvo de 1,69 polegadas e a sua bateria de 200mAh terá capacidade para 5 a 7 dias de uso contínuo.

O smartwatch suporta monitorização em tempo real de oxigénio no sangue e temperatura corporal, além de 24 atividades desportivas diferentes.

KUMI KU2 Plus

O KUMI GT5 é não só útil para a monitorização das atividades desportivas como funciona como uma extensão mais vincada do smartphone, uma vez que permite atender chamadas e falar com o interlocutor sem ser necessário recorrer ao telefone. Para tal, recorre ao sistema de Bluetooth.

O ecrã IPS tem 1,28" e vem com sensores que permitem monitorizar a frequência cardíaca, pressão arterial e níveis de oxigénio no sangue. Além disso, tem certificado IP68 o que garante que não será danificado com acidentes com água, podendo mesmo ser usado numa piscina.

KUMI GT5

Uma das outras opções é o GW16T. Este, segundo a marca, é o mais popular na china, com um ecrã IPS de 1,3" com resolução de 240 x 240p. Tem uma bateria de 220 mAh o que garantirá uma utilização de até 7 dias.

Permite monitorizar atividades desportivas como caminhada, corrida, ciclismo, badminton, basquetebol, ténis de mesa, futebol ou natação.

KUMI GW16T

Por fim, a última sugestão vai para o KUMI N8 que é uma smartband vendida em conjunto com earbuds. O ecrã tem tecnologia AMOLED e tem 0,96", com resolução de 160 x 80 píxeis. A autonomia ronda também os 7 dias.

Além da monitorização de algumas atividades físicas, ainda serve de extensão para o smartphone, na receção de algumas notificações.

KUMI N8

Todos os produtos aqui apresentados estão disponíveis por preços que variam entre os 28 € e os 41 €, sendo que estão em promoção na loja oficial até ao dia 28 de agosto. Poderá ainda habilitar-se a ganhar um dos relógios aqui apresentados, num passatempo que está a decorrer na página oficial da marca.

KUMI