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Primeiras imagens aéreas do acidente entre comboios em Espanha divulgadas

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As primeiras imagens aéreas do grave acidente ferroviário ocorrido esta quarta-feira, 28 de outubro, em Espanha, já foram divulgadas pela Guardia Civil. As imagens mostram a dimensão dos estragos provocados pela colisão entre dois comboios de alta velocidade, na região de Toledo.

O acidente aconteceu durante a manhã, nas proximidades da estação de Urda, na província de Toledo, e envolveu um comboio AVE, da Renfe, e um comboio da empresa Iryo. Ambos circulavam na linha ferroviária de alta velocidade entre Madrid e a Andaluzia.

Imagens aéreas mostram carruagens descarriladas

As imagens captadas a partir de um drone da Guardia Civil revelam os dois comboios imobilizados na linha e várias carruagens severamente danificadas. Algumas carruagens do comboio Iryo saíram dos carris e caíram por um talude, evidenciando a violência do impacto.

As equipas de emergência e as autoridades foram mobilizadas para o local, onde decorrem operações de socorro e trabalhos de investigação para apurar as circunstâncias do acidente.

Circulação ferroviária suspensa

Na sequência da colisão, a circulação ferroviária de alta velocidade entre Madrid e a Andaluzia foi interrompida, provocando perturbações nas ligações ferroviárias daquela região.

Os primeiros relatos apontam para uma colisão entre um comboio AVE e um comboio Iryo que se encontrava parado na via. As causas do acidente estão a ser investigadas e as informações sobre as vítimas têm sido atualizadas ao longo do dia.

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Autor: Pplware
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Tags:
acidente

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