Prepare-se para o inverno: equipamentos para combater o frio, a humidade e a fatura da luz

Aquecer a casa é apenas uma parte da preparação para os meses frios. A humidade, a dificuldade em secar roupa, a qualidade do ar interior e o consumo de energia merecem atenção, e há vários equipamentos tecnológicos que podem ajudar.

Preparar a casa para o outono e inverno vai muito além dos aquecedores. De facto, a descida das temperaturas é apenas um dos desafios dos próximos meses, que traz também chuva, dias mais curtos e janelas fechadas durante mais tempo, com impacto direto no conforto, na saúde e no consumo de eletricidade. Felizmente, existem eletrodomésticos e gadgets, alguns deles com funcionalidades inteligentes, que ajudam a lidar com estas questões e a tornar a gestão da casa mais simples.

Desumidificadores: uma ajuda contra a humidade

A chuva e as temperaturas baixas favorecem a acumulação de humidade em muitas habitações, especialmente quando a ventilação é reduzida.

Os desumidificadores retiram o excesso de vapor de água do ar, contribuindo para diminuir a condensação e as condições que favorecem o aparecimento de bolor. Os modelos mais completos incluem sensores de humidade, modos automáticos e funções específicas para ajudar a secar roupa no interior, por exemplo. Alguns permitem até o controlo através de uma aplicação, facilitando o acompanhamento das condições de diferentes divisões.

Cecotec BigDry 2500 Pure Light Desumidificação de até 750 ml/dia que diminui significativamente a concentração de humidade no ambiente. Ideal para divisões de até 25 m2, como escritórios, salas de estar, salas de jantar. Ver na Amazon

Cecotec Deshumidificador Big Dry 4000 Expert Connected Controlo Wi-Fi, 10 L/dia, depósito removível 2,5 L, cobertura de 105 m3/h, gás R290, silencioso, humidade 40 % a 80%, ecrã LED, desligamento. Ver na Amazon

Pro Breeze Desumidificador silencioso de 12 litros, depósito removível e drenagem contínua, 3 modos, temporizador 24 h, sensor de humidade, absorve a humidade e elimina o mofo de quartos (20 m2). Ver na Amazon

Pro Breeze OmniDry Desumidificador 20 l/dia até 30 m², Wi-Fi, depósito 4 L, secagem de roupa, sensor de humidade, temporizador 24 h, modo noturno, anti-humidade, mofo e condensação. Ver na Amazon

Secar roupa nos dias de chuva

Secar roupa no inverno pode ser complicado, em particular em apartamentos ou em casas sem espaços exteriores protegidos. As máquinas de secar com bomba de calor são uma opção a considerar, uma vez que recorrem a um circuito térmico que, geralmente, permite um consumo energético inferior ao dos secadores elétricos convencionais.

Hisense DHQE800BW2 Secador, instalação livre, 8 kg de fundo 55 cm [Classe energética D]. Ver na Amazon

Para quem procura uma alternativa mais compacta, existem também estendais elétricos, que utilizam barras aquecidas para acelerar a secagem. A escolha dependerá do espaço disponível, da quantidade de roupa e da frequência de utilização.

Cofan Estendal Extensível Elétrico 220W | Modelo Sahara | Fabricado em Alumínio | Medidas: 148 x 52 x 108 cm. Ver na Amazon

Innotic Estendal elétrico 230 W, 20 barras de aquecimento estendal aquecido dobrável, estendal vertical dobrável para economizar espaço, elétrico, de alumínio, 145 x 52 x 93 cm. Ver na Amazon

foxydry Air Estendal elétrico de teto, com comando, 160 cm [Classe energética A]. Ver na Amazon

Atenção à qualidade do ar interior

Nos meses mais frios é habitual manter portas e janelas fechadas durante mais tempo, o que pode contribuir para a acumulação de poluentes no interior das habitações.

Os purificadores de ar com filtros HEPA permitem capturar partículas em suspensão, incluindo pó e determinados alergénios, e os modelos inteligentes podem reunir sensores de qualidade do ar, funcionamento automático e controlo através do smartphone. Apesar de ajudarem, estes equipamentos não substituem a ventilação adequada, funcionando apenas como um complemento.

AROEVE Purificador de ar Para casa até 120 m² (CADR 300 m³/h) – modo automático com indicador luminoso de qualidade, filtra pólen e pêlos de animais de estimação. Ver na Amazon

KNKA Purificador de ar CADR 300 m³/h, até 80 m², filtro HEPA branco. Ver na Amazon

AIRTOK Purificador de ar Purificador de ar com esponja de fragrância, filtro HEPA para alergias, fumo, caspa de animais de estimação e odores, com luz noturna, temporizador, bloqueio para crianças. Ver na Amazon

Philips 2200 Purificador de ar HEPA, 104 m², ultra silencioso 13 dB. Ver na Amazon

Philips PureProtect Série 3200 Purificador de ar inteligente, HEPA e filtro de carvão ativo, CADR 500 m³/h para 130 m², ultrasilencioso, captura 99,97% de alergénios, apps conectadas. Ver na Amazon

Philips Purificador de ar série 600 Ultra silencioso e de baixo consumo, para alergias, o filtro HEPA elimina 99,97% dos contaminantes, cobre até 44 m2, controlado por app, branco (AC0650/10). Ver na Amazon

Levoit Purificador de ar com filtro HEPA Portátil, Core Mini branco. Ver na Amazon

Sensores inteligentes: gadgets pequenos com muitas possibilidades

Melhorar o conforto doméstico nem sempre exige investir em grandes eletrodomésticos. Os sensores inteligentes de temperatura e humidade permitem acompanhar as condições de cada divisão e perceber quando é necessário ventilar, desumidificar ou ajustar o aquecimento.

Quando integrados num sistema de domótica compatível, podem também desencadear ações automáticas, como ligar um desumidificador ou enviar uma notificação para o smartphone. São dispositivos relativamente acessíveis e uma forma simples de dar os primeiros passos numa casa mais inteligente.

SONOFF SNZB-02D Zigbee LCD Sensor Inteligente de Temperatura e Umidade, Termômetro Higrômetro Digital para Interior, Compatível com Alexa/Google Home, Requer SONOFF ZigBee Hub (2PCS). Ver na Amazon

Tapo Higrómetro inteligente Termómetro e medidor de humidade, armazenamento de dados gratuito, notificações em tempo real, bateria incluída, funciona com Alexa e Google Home, Tapo necessário. Ver na Amazon

Tomadas inteligentes: perceber quanto consomem os equipamentos

Este passo é particularmente relevante para a carteira. Com o uso mais frequente de aparelhos elétricos, acompanhar o consumo de energia ganha importância.

As tomadas inteligentes com monitorização energética permitem verificar quanto consomem os equipamentos ligados e, em muitos casos, definir horários de funcionamento, ajudando a identificar os aparelhos mais exigentes e a compreender o seu impacto na fatura mensal.

Antes de ligar equipamentos de elevada potência, como aquecedores, é fundamental confirmar que a tomada suporta a carga e que o fabricante permite essa utilização.

Tapo P110 (4 pacotes) Tomada inteligente WiFi, medição do consumo. Ver na Amazon

Shelly Plug M Gen3 branco Tomada inteligente Matter e Wi-Fi, 13 A (3000 W), tipo F, com medição do consumo de energia, compatível com Alexa, Google Home e Apple HomeKit, conjunto de 4. Ver na Amazon

ANTELA Tomada inteligente WiFi 16A 3680 W com monitor de energia, compatível com Alexa e Google Home, horários e temporizadores, sem necessidade de HUB, 4 unidades. Ver na Amazon

Mantas elétricas: calor localizado sem aquecer a casa toda

Para quem passa muito tempo no sofá ou faz questão de aquecer a cama antes de dormir, as good old mantas elétricas são uma solução prática, pois proporcionam calor localizado e têm, geralmente, uma potência bastante inferior à dos aquecedores usados para aquecer divisões inteiras. Os modelos mais recentes incluem vários níveis de temperatura, temporizadores e sistemas para desligar automaticamente.

Independemente do modelo, é crucial respeitar as instruções de utilização e optar por produtos com mecanismos de proteção contra o sobreaquecimento.

Cobertor elétrico Grande térmico para cama 180 x 200 cm, 10 níveis de calor e temporizador de desligamento automático de 1 ~ 9 horas para proteção, ecrã LED, para cama casa e escritório, flanela. Ver na Amazon

Cecotec Manta elétrica 180 x 130 cm HeatConfort Calma (180 x 130), 115 W, 10 níveis de temperatura ajustáveis, controlador LCD removível, temporizador com desligamento automático, PTC tecnologia NTC. Ver na Amazon

UOHHBOE Almofada elétrica lombar 75 W 30 × 60 cm, 9 níveis de calor. Ver na Amazon

Beurer HK Comfort Almofada elétrica, esteira térmica com aquecimento ultrarrápido e desligamento automático 90 minutos, 3 níveis, display iluminado, 44 x 33 cm. Ver na Amazon

Uma casa mais preparada para o frio

Preparar a casa para o inverno não passa apenas por aumentar a temperatura, mas por controlar a humidade, melhorar a qualidade do ar, facilitar as tarefas domésticas e acompanhar o consumo energético. Dos desumidificadores aos sensores inteligentes, existem soluções para diferentes necessidades e orçamentos, e com algumas escolhas adequadas é possível enfrentar os meses mais frios com mais conforto e fazer uma utilização mais consciente da tecnologia.