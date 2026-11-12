Preço dos combustíveis pode voltar a descer na próxima semana. Saiba quanto!

Depois da descida registada esta segunda-feira, os preços do gasóleo e da gasolina poderão voltar a baixar na próxima semana, embora as reduções previstas sejam mais moderadas.

Os preços dos combustíveis poderão voltar a dar algum alívio aos condutores portugueses. As previsões mais recentes apontam para novas descidas na próxima semana, numa altura em que o preço do petróleo continua abaixo dos 100 dólares por barril.

Gasóleo com maior descida prevista

A descida aplicada esta segunda-feira ficou aquém das expectativas iniciais. As previsões apontavam para uma redução de nove cêntimos por litro no gasóleo e de 9,5 cêntimos na gasolina, mas os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) mostram uma descida média de sete cêntimos.

Para a próxima semana, as estimativas são mais contidas. De acordo com fontes do setor, e tendo em conta o fecho dos mercados de quarta-feira:

O gasóleo poderá ficar seis cêntimos mais barato por litro;

mais barato por litro; A gasolina poderá descer dois cêntimos por litro.

Importa ressalvar que estes valores são provisórios, faltando saber, também, se o Governo vai mexer no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP).

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