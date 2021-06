Preço da eletricidade sobe já dia 1 de julho! Aumento pode chegar aos 3€

A eletricidade é um bem essencial a qualquer família, a qualquer empresa! Em Portugal, apesar de toda a aposta em sistemas de energia alternativos, o preço da eletricidade continua a ser dos mais elevados da Europa.

Hoje a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) revelou que o preço da eletricidade vai aumentar já a 1 de julho para o mercado regulado.

Conheça os novos preços da eletricidade no mercado regulado…

De acordo com o comunicado publicado, a ERSE, face ao aumento de preços de energia no Mercado Ibérico de Eletricidade (MIBEL), atualizou o preço da tarifa de Energia do mercado regulado, em 5 euros por MWh. A tarifa de Energia reflete os preços dos mercados grossistas, sendo uma das componentes que integra o preço final pago pelos consumidores no mercado regulado.

Para a maioria dos clientes domésticos do mercado regulado, com potência contratada de 3,45 kVA, esta atualização será cerca de 1,05 euros na fatura média mensal.

A aplicação da nova tarifa de Energia produz efeitos a partir de 1 de julho de 2021 e abrange os consumidores no mercado regulado (cerca de 5% do consumo total e de 954 mil clientes, em fevereiro de 2021). As demais tarifas, fixadas a 15 de dezembro de 2020 para vigorarem no ano 2021, mantêm-se inalteradas.

A ERSE aconselha os consumidores que ainda estejam no mercado regulado, a procurarem potenciais poupanças na fatura de eletricidade junto dos comercializadores em mercado livre, disponibilizando para tal um simulador de preços de energia que facilita a escolha da oferta mais vantajosa.