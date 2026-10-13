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Power banks todo-o-terreno: resistentes à água e com lanterna integrada

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Quem pratica atividades ao ar livre precisa de uma power bank capaz de superar todos os desafios. A par disso, na hora de fazer a mochila, cada centímetro de espaço e cada grama de peso contam. Para responder aos mais aventureiros, a INIU lançou a gama Outdoor Rugged.

Power banks todo-o-terreno: resistentes à água e com lanterna integrada

A série Outdoor Rugged da INIU, uma marca conhecida pelas suas power banks compactas e fiáveis, é composta por duas variantes:

Esta power bank destina-se a caminhadas de um dia ou a escapadinhas de fim de semana, tendo energia suficiente para carregar um telemóvel e ainda ficar com o necessário para uma segunda boa carga. Com uma potência máxima de 45 W, consegue também alimentar outros equipamentos, como câmaras, drones e acessórios.

Esta power bank sobe a potência para 65 W, o que a torna adequada para equipamento mais exigente, como portáteis, tablets, câmaras e drones, ou para partilhar energia com outras pessoas.

Resistência à água, ao pó e a quedas

Ambos os modelos têm proteção IP67 contra poeiras e água, e cumprem a norma militar MIL-STD-810G 516.6 de proteção contra quedas até 1,2 metros. A porta de carregamento é protegida por uma tampa vedada, que garante proteção adicional quando o aparelho não está a ser utilizado.

Para facilitar o transporte, ambas as power banks incluem um mosquetão amovível que permite prendê-la ao exterior da mochila quando já não há espaço no interior, e ainda uma rosca padrão de 1/4″ para tripé.

Se for transportada dentro da mochila junto de outros dispositivos, o corpo em silicone macio e arredondado evita riscos nos restantes equipamentos.

Luz integrada e modo vermelho

A gama Outdoor Rugged da INIU inclui uma lanterna integrada. Além disso, possui uma luz vermelha que oferece visibilidade sem incomodar a vida selvagem e consome menos energia, podendo ainda ser configurada em modo intermitente para que o utilizador seja visto pelo grupo durante deslocações noturnas.

Segurança e garantia

Em termos de proteção eletrónica, a tecnologia SmartProtect, com 18 camadas de segurança, protege contra sobrecarga, sobrecorrente, curto-circuito, sobreaquecimento e outros riscos associados à temperatura.

Por fim, o modo automático de baixa corrente ainda ajusta a potência fornecida quando são ligados pequenos acessórios. Cada modelo tem cinco anos de garantia.

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Autor: Ana Sofia Neto
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Tags:
carregador portátil INIU Power Bank rugged

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