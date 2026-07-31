Portugal tem um novo Dia Nacional: saiba o que passamos a celebrar a 31 de julho

O Governo instituiu uma nova efeméride nacional dedicada a um dos produtos mais icónicos do país. A partir deste ano, todo o dia 31 de julho passa a ser o Dia Nacional da Vinha e do Vinho.

A decisão foi tornada pública através de um despacho publicado em Diário da República, assinado pelo ministro da Agricultura e Mar, José Manuel Fernandes. O documento dita que "é instituído o Dia Nacional da Vinha e do Vinho, a celebrar anualmente no dia 31 de julho".

A escolha do dia assenta no facto de ter sido a 31 de julho de 1986 que o Conselho de Ministros aprovou o diploma que deu origem ao Instituto da Vinha e do Vinho (IVV), entidade que este ano celebra o seu 40.º aniversário. Assim, a nova efeméride nacional coincide simbolicamente com esse marco.

Porque é que o vinho merece um dia próprio

Para o executivo, o vinho é muito mais do que uma bebida. Trata-se de um dos pilares simbólicos da mesa portuguesa e da dieta mediterrânica.

Segundo o Governo, tem uma dimensão social, económica, cultural, religiosa, ambiental e paisagística, tendo desempenhado ao longo dos séculos um papel de ritual que atravessa a história das comunidades.

Além do peso cultural, o setor vitivinícola é apontado como um verdadeiro motor da economia nacional e um instrumento de coesão territorial.

O Governo destaca que a vitalidade desta fileira sustenta comunidades rurais espalhadas por dezenas de municípios e foi determinante para o crescimento do turismo ligado ao vinho.

O IVV ficará responsável por dinamizar e coordenar as iniciativas associadas a esta nova data, que pretende reconhecer a importância do setor e valorizar o património vitivinícola português, incluindo a diversidade de castas e regiões que o país tem para oferecer.

Novidades para assinalar a data

Para marcar este primeiro Dia Nacional da Vinha e do Vinho, o IVV vai lançar dois projetos:

Um novo portal dedicado à vinha e ao vinho;

dedicado à vinha e ao vinho; O anuário 2025 de vinhos e aguardentes de Portugal.

Em termos de números, o setor continua a mostrar-se robusto. Em 2025, a área de vinha em Portugal totalizou 169.663 hectares, tendo o país produzido 595,6 milhões de litros de vinho.