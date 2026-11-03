Portugal: identificados 54 links para conteúdos extremistas em jogos online

A Polícia Judiciária (PJ) identificou 54 ligações a conteúdos extremistas e terroristas em Portugal, no âmbito de uma operação internacional coordenada pela Europol. A ação permitiu sinalizar mais de 9000 links com conteúdos extremistas violentos e terroristas, distribuídos por 47 plataformas de redes sociais e jogos online.

A operação envolveu autoridades de 16 países e teve como principal objetivo combater a utilização de ambientes digitais para disseminar propaganda extremista e promover o recrutamento de novos membros, incluindo crianças e jovens.

Videojogos utilizados para promover ideologias extremistas

A investigação, conduzida em Portugal pela Unidade Nacional de Contraterrorismo da PJ, identificou 54 URLs, posteriormente carregados na plataforma PERCI e referenciados junto dos prestadores de serviços online.

Entre os conteúdos detetados encontram-se materiais associados à chamada True Crime Community (TCC), incluindo simulações de ataques terroristas a escolas e a uma mesquita em ambientes de jogo, bem como a glorificação de autores de atentados.

Foram também identificados mapas descarregáveis para o videojogo de realidade virtual Bonelab, destinados à recriação de cenários de ataques terroristas.

A PJ sinalizou ainda avatares com temática islamista militante na plataforma Roblox e um convite no Discord que promovia a migração de utilizadores do TikTok para uma comunidade dedicada.

Radicalização e recrutamento através de jogos online

Segundo a Polícia Judiciária, algumas comunidades utilizam os videojogos para recriar estruturas, narrativas e símbolos de organizações terroristas, bem como ataques associados a estas organizações.

Estas atividades podem incluir a interpretação de papéis de membros de grupos terroristas e a reconstituição de acontecimentos violentos.

A preocupação das autoridades prende-se com a possibilidade de estas comunidades evoluírem para operações coordenadas de produção e disseminação de propaganda, assim como para o recrutamento de novos membros e simpatizantes.

A PJ alerta que a introdução de ideologias terroristas e extremistas em experiências interativas de videojogos pode contribuir para processos de radicalização, particularmente entre jovens e menores.