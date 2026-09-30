Portugal faz oficialmente parte da rede europeia para testar veículos autónomos

Ao lado da Eslováquia e da Noruega, Portugal assinou uma declaração de intenções sobre bancos de testes transfronteiriços de grande escala para veículos autónomos, uma iniciativa que conta agora com 22 países participantes.

Esta terça-feira, em Bruxelas, Portugal assinou a Declaração Conjunta de Intenções sobre os bancos de testes transfronteiriços para veículos autónomos, cujo objetivo é acelerar a implementação destes veículos em toda a Europa “de forma segura, coordenada e competitiva”.

Conforme estava previsto, a assinatura decorreu no âmbito dos Connecting Europe Days, evento que se realiza até 1 de outubro e reúne políticos, representantes do setor dos transportes, da indústria e da Comissão Europeia, com o objetivo de debater medidas e boas práticas para um setor dos transportes mais seguro, sustentável e competitivo na Europa.

Cada vez mais países a bordo do projeto

Com a adesão dos três países esta terça-feira o número de participantes chega aos 22, depois de Espanha ter subscrito o compromisso na semana passada. Ante disso, a 8 de junho, à margem do Conselho de Transportes no Luxemburgo, 18 Estados-membros tinham assinado o documento, nomeadamente a Áustria, a Bélgica, a Croácia, Chipre, a Chéquia, a Estónia, a Finlândia, a França, a Alemanha, a Grécia, a Hungria, a Irlanda, a Itália, a Lituânia, o Luxemburgo, os Países Baixos, a Polónia e a Suécia.

Ao subscreverem a declaração, os países comprometem-se a trabalhar na elaboração de princípios comuns para a aprovação de licenciamentos e para a implementação de veículos autónomos em toda a Europa, bem como na realização de testes.

A iniciativa apoia a implementação transfronteiriça destes veículos em áreas como os transportes públicos, a carga e a logística, e foi lançada no âmbito do Plano de Ação Europeu para o Setor Automóvel, reunindo Estados-membros, países terceiros, autoridades regionais e locais, partes interessadas do setor e operadores de transportes.

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