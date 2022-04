Portugal: Escola Digital “rende” 260 milhões a fornecedores

Conhece o programa Escola Digital? Desde há 2 anos que Portal tem tido uma aposta forte na digitalização no campo da educação. A compra de portáteis para os alunos e outros equipamentos que fazem parte dos "kits tecnológicos" e internet "renderam" 260 milhões aos principais fornecedores.

Da lista dos principais fornecedores fazem parte a Inforlândia, MEO, Informantem, Claranet e CTT.

De acordo com o Portal Base, desde 2020, os contratos mais avultados foram fechados com a Inforlândia, Meo, Informantem, Claranet e CTT. Segundo revela o DN, só estas cinco empresas angariaram 259,6 milhões de euros em contratos com o Estado, para distribuir mais de um milhão de computadores e hotspots à comunidade escolar.

O maior fornecedor da Escola Digital é a Inforlândia com 101 610 milhões de euros contratualizados com a Secretaria-Geral do Ministério da Educação e Ciência. Outro grande fornecedor das escolas é a MEO. Só em três contratos com o Estado, para aquisição e fornecimento de computadores, a empresa do grupo Altice soma mais de 56,66 milhões. A Informantem e a Claranet, realizaram contratos com a Secretaria-Geral do Ministério da Educação e Ciência, também para fornecimento de computadores para o ensino básico e secundário, de mais de 37,73 milhões e 36,91 milhões de euros, respetivamente.

Os CTT Soluções Empresariais realizaram contratos de 26,73 milhões. O DN /Dinheiro Vivo contactou o Ministério da Educação para fazer o ponto da situação da Escola Digital, mas não obteve quaisquer respostas às questões enviadas.