Portugal: combustíveis dispararam cerca de 24% face há um ano

Os preços dos combustíveis voltaram a subir de forma significativa em agosto. Segundo os dados mais recentes do Eurostat, o preço dos combustíveis e lubrificantes para transporte pessoal aumentou 23,8% na União Europeia face a agosto de 2025.

A subida surge depois de aumentos homólogos de 13,7% em junho e 16,9% em julho, mostrando uma aceleração significativa durante o verão.

Gasóleo dispara em agosto

A evolução foi particularmente expressiva no gasóleo. Entre julho e agosto de 2026, o preço do gasóleo aumentou 8,3% na UE, enquanto a gasolina ficou 3,3% mais cara.

O aumento do gasóleo ocorreu em 26 dos 27 Estados-membros, com a Chéquia, Bulgária e Luxemburgo a registarem as maiores subidas mensais.

Portugal está integrado nesta tendência europeia de forte subida dos preços dos combustíveis, num período em que os preços praticados nas gasolineiras nacionais já têm pesado significativamente no orçamento das famílias e empresas.

Subidas superiores a 20% em grande parte da Europa

Em agosto, 18 países da União Europeia registaram aumentos superiores a 20% nos preços dos combustíveis e lubrificantes face ao mesmo mês de 2025.

A Bulgária apresentou a maior subida homóloga, de 34,5%, seguida da Lituânia (28,8%), Finlândia (27,6%), Alemanha (27,5%) e França (27,4%). Em Portugal a subida foi de cerca 24% em agosto, com Espanha a surgir logo a seguir na tabela, com uma subida de 23,9% – ver aqui.

Os dados do Eurostat são calculados através do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), permitindo comparar a evolução dos preços entre os diferentes países europeus.

Para os consumidores portugueses, a evolução significa que abastecer o automóvel continua a representar uma despesa cada vez mais pesada, sobretudo para quem depende diariamente do carro para trabalhar ou percorrer longas distâncias.

Os dados de agosto ajudam, assim, a explicar a pressão que se tem sentido nos preços dos combustíveis em Portugal durante as últimas semanas.