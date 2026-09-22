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Portugal: combustíveis dispararam cerca de 24% face há um ano

14 Comentários

Os preços dos combustíveis voltaram a subir de forma significativa em agosto. Segundo os dados mais recentes do Eurostat, o preço dos combustíveis e lubrificantes para transporte pessoal aumentou 23,8% na União Europeia face a agosto de 2025.

A subida surge depois de aumentos homólogos de 13,7% em junho e 16,9% em julho, mostrando uma aceleração significativa durante o verão.

Gasóleo dispara em agosto

A evolução foi particularmente expressiva no gasóleo. Entre julho e agosto de 2026, o preço do gasóleo aumentou 8,3% na UE, enquanto a gasolina ficou 3,3% mais cara.

O aumento do gasóleo ocorreu em 26 dos 27 Estados-membros, com a Chéquia, Bulgária e Luxemburgo a registarem as maiores subidas mensais.

Portugal está integrado nesta tendência europeia de forte subida dos preços dos combustíveis, num período em que os preços praticados nas gasolineiras nacionais já têm pesado significativamente no orçamento das famílias e empresas.

Subidas superiores a 20% em grande parte da Europa

Em agosto, 18 países da União Europeia registaram aumentos superiores a 20% nos preços dos combustíveis e lubrificantes face ao mesmo mês de 2025.

A Bulgária apresentou a maior subida homóloga, de 34,5%, seguida da Lituânia (28,8%), Finlândia (27,6%), Alemanha (27,5%) e França (27,4%). Em Portugal a subida foi de cerca 24% em agosto, com Espanha a surgir logo a seguir na tabela, com uma subida de 23,9% – ver aqui.

Os dados do Eurostat são calculados através do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), permitindo comparar a evolução dos preços entre os diferentes países europeus.

Para os consumidores portugueses, a evolução significa que abastecer o automóvel continua a representar uma despesa cada vez mais pesada, sobretudo para quem depende diariamente do carro para trabalhar ou percorrer longas distâncias.

Os dados de agosto ajudam, assim, a explicar a pressão que se tem sentido nos preços dos combustíveis em Portugal durante as últimas semanas.

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Autor: Pedro Pinto
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Portugal

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  1. Avatar de Gamer
    Gamer

    "Em agosto de 2026 a taxa de inflação em Portugal, medida pela variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi de 3,3%, mais 0,3 pp do que no mês anterior." by BdP

    Responder
    1. Avatar de Max
      Max

      Em agosto de 2026, em Portugal, a taxa de variação anual do preço dos combustíveis foi de:

      • Gasolina: 15,5%, com uma taxa de variação mensal de 1,4%
      • Gasóleo: 30,2%, e uma taxa de variação mensal de 7,9%
      • Fonte: Eurostat, Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) para 07.2.2.2 – Petrol / Gasolina e 07.2.2.2 – Petrol / Gasolina
      • O que falta ainda perceber é o efeito que a subida, duradoura, dos preços dos combustíveis vai ter nos preços em geral. Na anterior crise, de 2022-2023, os preços dos combustíveis atingiram o pico em junho de 2022, e a inflação (preços em geral) em outubro de 2022 (com uma taxa de inflação mensal homóloga de 10,1%, fechando 2022 com uma taxa média anual de 7,8%).
      Responder
    2. Avatar de Max
      Max

      Acima :Fonte: Eurostat, Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) para 007.2.2.1 – Diesel / Gasóleo e 07.2.2.2 – Petrol / Gasolina

      Responder
  2. Avatar de Realista
    Realista

    Aumento de preços é uma modernice. Nunca aconteceu na história e a culpa é do lobby dos carros elétricos, de certeza…

    Responder
    1. Avatar de Toni da Adega
      Toni da Adega

      Culpa do LET – Lobby Elektro Tuga.

      A espera de influencia é tal que existem países com aumentos superiores a 100%.

      O LET a partilhar por esse mundo fora a cultura Portuguesa

      Responder
    2. Avatar de Yamahia
      Yamahia

      É natural que os preços subam percentualmente mais nos países onde a carga de impostos é menor.

      Para ter validade, esta análise devia ser calculada sobre os preços antes de impostos.

      Responder
      1. Avatar de Toni da Adega
        Toni da Adega

        Se a culpa é do LET e dos impostos isso não faz sentido absolutamente nenhum

        Responder
  3. Avatar de Gringo Bandido
    Gringo Bandido

    Comam as gorduras dos ricos e os dos patrões que já têm a casa paga e o vão no 5º carro, o dinheiro existe não tenham medo de o ir buscar.

    Responder
    1. Avatar de Rick
      Rick

      Vai trabalhar parasita!

      Responder
  4. Avatar de Redin
    Redin

    https ://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7508065067918352384/

    Responder
  5. Avatar de Figueiredo
    Figueiredo

    Isto é gravíssimo:

    Combustíveis subiram: só numa empresa, custam 3 milhões. Apoio de 420 euros para Abril ainda não chegou

    https ://zap.aeiou.pt/combustiveis-custos-empresa-transportes-765761#comments

    O regime liberal/maçónico está a dar mais outro subsídio às empresas para pagarem o combustível, sim Português leu bem, o regime liberal/maçónico está a colocar os Portugueses da Classe-Média a pagar os gasóleos e gasolinas dos outros! Como se não bastasse ter de pagar um preço elevado para abastecer o seu carro, agora os Portugueses ainda têm de pagar do seu bolso mais outro subsídio para as empresas.

    Assim não pode continuar, a subsídio-dependência empresarial e individual tem de acabar, é preciso com urgência substituir este regime liberal/maçónico.

    Responder
    1. Avatar de Mr. Y
      Mr. Y

      São empresas de TRANSPORTE. Muitas ocupam o lugar onde há falta de transporte público. É perfeitamente legítimo o Estado apoiar empresas de transporte de passageiros ou mercadorias.

      Responder
      1. Avatar de Figueiredo
        Figueiredo

        A questão dos combustíveis é fácil de resolver mas o regime liberal/maçónico não o quer fazer.

        Os Portugueses não têm que pagar, financiar, e sustentar os negócios/empresas privadas dos outros, o Estado não existe para subsidiar a economia nem o Orçamento de Estado financiado com o dinheiro dos Portugueses pode ser usando para manter a subsídio-dependência de empresas e indivíduos.

        Este chulanço e parasitismo liberal/maçónico tem de acabar.

        Responder
  6. Avatar de Max
    Max
    • O gráfico do post mostra a taxa de variação anual dos "combustíveis e lubrificantes para transportes pessoais e equipamentos", em agosto.
    • O Eurostat também discrimina essa taxa, separadamente, para a gasolina e o gasóleo – que tiveram taxas de variação. muito diferentes. Escolhi para termo de comparação Espanha e a média da UE.

    Taxa de variação anual do preço (agosto/2025 – agosto/2026)

    | Combustíveis ! Portugal | Espanha |Média da UE |

    | Combustíveis (*) | 24,0% I 23,9% | 23.9% |

    | Gasolina…………….| 15,5% |16,9 % | 19,6% |

    | Gasóleo……………..| 30,2% | 30,3% | 32,0 % |

    (*) e lubrificantes para transporte pessoal e equipamentos

    • É bem evidente que o preço do gasóleo subiu muito mais do que a gasolina – em Portugal, 30,2% contra 15,5%.
    • Na gasolina, subiu menos que em Espanha e na média da UE.
    • No gasóleo a variação é praticamente idêntica à de Espanha cerca de 2 p.p. inferior à média da UE.
    Responder
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