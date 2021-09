Portugal: Colchão de 815 milhões para reduzir o preço da eletricidade

Muito se tem falado sobre o aumento da eletricidade em Portugal. Como sabemos, a eletricidade vai aumentar 1,05 euros por mês já a partir de outubro.

O Governo português anunciou recentemente que conta com um colchão de 815 milhões de euros para que os preços da eletricidade não disparem.

Os 815 milhões permitirão assegurar a não subida da eletricidade

Matos Fernandes, ministro do Ambiente e da Ação Climática explicou que, devido à "preocupação" mostrada pelos consumidores e empresários pela subida de preços no mercado grossista ibérico, o Governo decidiu apresentar de forma antecipada as suas propostas para fazer frente à situação.

As propostas somam um colchão de 815 milhões de euros, entre os quais se incluem 120 milhões do lucro extra vindo do fundo ambiental com o aumento do preço do carbono e do maior número de licenças, e 110 da contribuição extraordinária paga pelo setor energético ao Estado.

O Executivo conta também com 100 milhões que será poupado com o fim do sobrecusto dos contratos de aquisição de energia da central a carvão de Pego -que fecha portas em novembro- e outros 100 do fim do mecanismo de interruptibilidade, revela a EFE.

Também se prevê uma mais-valia para o sistema elétrico com a produção à base de renováveis de 250 milhões de euros, e foi criado um "colchão" extra de 135 milhões destinado a avaliar os preços dos clientes industriais.

Estes 815 milhões permitem, segundo o ministro, assegurar que não haverá subidas em 2022 no mercado regulado, onde estão 15% dos clientes, e prevenir que também não haja no liberalizado, onde estão os restantes 85%.