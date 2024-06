Portugal: Cibersegurança do setor da energia vai ser “testada” hoje

Hoje e amanhã (20 de junho), vai decorrer, em Coimbra, no Convento de São Francisco, o Exercício Nacional de Cibersegurança (ExNCS’24), organizado pelo Centro Nacional de Cibersegurança. Objetivo é "testar" a cibersegurança do setor da energia.

Cibersegurança: setor da energia é fundamental para a sociedade

Durante dois dias, entidades do setor energético, operadores de comunicações eletrónicas, reguladores, outras entidades e órgãos de comunicação social vão lidar com um cenário de crise energética, que vai permitir testar os procedimentos a tomar pelos participantes, nomeadamente do ponto de vista técnico, da comunicação interna e externa, os planos de continuidade de negócio que permitem lidar com incidentes e crises e ainda a aplicação do Regime Jurídico de Segurança do Ciberespaço.

O objetivo é fomentar a confiança entre atores do ecossistema nacional e europeu de Cibersegurança.

A escolha do Setor da Energia para o ExNCS’24 e CyberEurope'24 deve-se à sua importância para o bem-estar dos cidadãos e restantes setores de atividade económica.

Sendo as infraestruturas energéticas críticas para as economias modernas, e verificando-se um aumento dos ciberataques às infraestruturas de energia e mercadorias desde 2017, tendo atingido um número recorde em 2022, pretende-se, com esta ação realizada à escala europeia, promover o treino e a qualificação de entidades na área da cibersegurança para prevenção e reação a incidentes de cibersegurança, bem como a formação de uma comunidade de conhecimento e de uma cultura de cibersegurança.

As atividades referentes ao planeamento e execução do Exercício Nacional Cibersegurança (ExNCS) e envolvimento no Exercício Europeu de Cibersegurança (CyberEurope), enquadram-se na missão do CNCS, que passa por promover e assegurar a articulação e cooperação entre os vários intervenientes e responsáveis nacionais na área da cibersegurança, bem como, de desenvolver as capacidades nacionais de prevenção, monitorização, deteção, reação, análise e correção destinadas a fazer face a incidentes de cibersegurança e ciberataques.

Ao longo dos últimos anos, o CNCS tem participado nas várias edições dos exercícios Cyber Europe, NATO Cyber Defence Exercise, Cyber Coalition, Cyber Perseu e Cyber SOPEx. Esta é a 5ª edição do Exercício Nacional, organizado pelo CNCS, com o objetivo de contribuir para o treino e desenvolvimento das capacidades de cibersegurança dos diversos atores envolvidos.