Portugal: Bomba vendia gasolina com água! Vários carros avariados

Como temos acompanhado ao longo das semanas, os combustíveis estão a atingir valores históricos. Havendo preços de referência, os postos de combustíveis têm tentado oferecer o melhor preço aos seus clientes.

No entanto, há relatos agora de um situação caricata. A bomba da Galp, em Lagos, estava a vender gasolina contaminada com água.

GALP já confirmou que a gasolina estava contaminada com água

De acordo com as informações, uma bomba da GALP em Lagos estava a vender gasolina contaminada com água. A indignação tem sido enorme por parte de muitos clientes que foram abastecer os seus carros com gasolina os seus veículos. Segundo, a reportagem da TVI/CNN Portugal, o posto de abastecimento da GALP, estava contaminada com água e os carros avariaram passados poucos quilómetros depois de abastecerem.

A GALP já confirmou à equipa de reportagem da TVI/CNN Portugal a contaminação com água num dos seus postos de gasolina, não tendo os tanques de gasóleo sido afetados.

A reportagem da TVI/CNN Portugal adianta ainda que a gasolineira está a encaminhar todas queixas recebidas para a seguradora com o objetivo de resolver cada um dos incidentes. Entretanto, a venda de gasolina evologic continua suspensa até estarem asseguradas todas as condições de qualidade e de segurança para os clientes, refere o jornal regiao-sul.