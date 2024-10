Portugal: 2000 pessoas na maior aula de programação do mundo

Portugal acaba de entrar para o Guinness World Records com a realização da “Maior Aula Programação do Mundo”. Esta iniciativa juntou mais de 2000 participantes no Técnico Innovation Center com idades entre os 12 e os 66 anos, com igual representação de género.

Evento de programação contribui para Portugal ser um hub tecnológico

A iniciativa, da autoria da Magma Studio e do Instituto Superior Técnico, ocorreu hoje, no Técnico Innovation Center e reuniu mais de 2000 pessoas, entre as quais cerca de 1800 alunos universitários.

A aula, lecionada por Rodrigo Girão (Python Developer e Alumni do Técnico) e pelos Professores Inês Lince e Arlindo Oliveira, do Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, percorreu três grandes capítulos: Algoritmia e Programação por objetos, Desenvolvimento em Python e Inteligência Artificial.

Rogério Colaço, presidente do Instituto Superior Técnico, refere que

É uma enorme alegria termos entrado para o Guiness com este propósito tão nobre: ensinar engenharia a jovens. Todos os dias, desde há 113 anos, que o fazemos no Técnico. Esperamos que este recorde hoje atingido inspire ainda mais jovens a estudar e a fazerem connosco um futuro melhor. A informática e em especial a programação são ferramentas indispensáveis ao nosso crescimento sustentável enquanto sociedade

Com esta distinção, a Magma Studio e o Instituto Superior Técnico concluem o propósito inicial do evento: reforçar o posicionamento de Portugal nos mercados e comunidades internacionais como um país de jovens, profissionais e empresas altamente qualificados no setor tecnológico, sensibilizar os jovens, e a população em geral, para a crescente importância da tecnologia nas escolhas de carreira, e destacar a relevância das competências digitais.