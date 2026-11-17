Com os dias frios, apetece ficar no sofá ou na cama, debaixo de uma manta, com o portátil por perto. Mas pousar o computador nos cobertores pode dificultar a ventilação e provocar sobreaquecimento. O conforto de quem o utiliza nem sempre combina com as necessidades do equipamento.

Uma série, algumas compras online ou aquele trabalho que ficou por terminar. Quando o frio aperta, levar o portátil para o quentinho parece uma excelente ideia. O problema começa quando o edredão, a almofada ou a manta passam a servir de secretária.

Estas superfícies adaptam-se à base do computador e podem tapar as grelhas de ventilação. As marcas alertam que utilizar um portátil sobre tecidos pode bloquear a entrada de ar, provocar sobreaquecimento e causar danos permanentes.

Está frio em casa? O portátil precisa de respirar na mesma

A temperatura da divisão é apenas uma parte da equação. Mesmo numa casa fresca, o computador produz calor durante a utilização e precisa de o dissipar.

Ao afundar-se numa superfície macia, o portátil pode perder o espaço livre necessário à circulação de ar. Por isso, uma manta confortável para as pernas pode ser uma má base para o equipamento.

A recomendação da Apple é clara: utilizar o portátil numa superfície estável, com boa ventilação, evitando a cama, as almofadas e a roupa de cama.

Ventoinhas ruidosas e desligamentos merecem atenção

Ventoinhas a trabalhar intensamente, calor excessivo e desligamentos inesperados podem indicar problemas de temperatura. O ruído, por si só, não prova uma avaria, mas merece atenção quando surge acompanhado de outros sintomas.

Se isto acontecer, retire o computador dos tecidos e coloque-o numa superfície rígida, plana e desimpedida. Se o problema persistir, convém verificar as orientações do fabricante e procurar assistência.

Muitas máquinas vão para reparar e o problema encontra-se na ventilação insuficiente e na acumulação de poeiras entre as possíveis causas de sobreaquecimento.

E usar o portátil diretamente ao colo?

Também exige cuidado. A base pode atingir uma temperatura desconfortável durante o funcionamento, e o contacto prolongado com a pele pode causar irritação. Colocar uma almofada por baixo não é uma boa solução se esta bloquear a ventilação.

Para continuar no sofá, uma mesa de apoio ou uma base rígida adequada permite manter o computador estável e as aberturas livres. A manta pode continuar a aquecer as pernas, desde que fique afastada do equipamento.

Apoiar o portátil diretamente no colo pode aumentar a temperatura da região genital, devido ao calor do equipamento e à postura com as pernas juntas. Um estudo com 29 homens confirmou este aquecimento, levantando preocupações sobre possíveis efeitos na fertilidade masculina.

Não esconda o carregador entre os cobertores

O cuidado deve estender-se ao transformador. É fácil deixá-lo enterrado no edredão ou debaixo de uma almofada, mas também precisa de ventilação.

A Apple recomenda não colocar o computador nem o adaptador de alimentação debaixo de mantas, almofadas ou do corpo quando estão ligados à corrente.

Neste inverno, há espaço para o conforto e para a tecnologia. Basta garantir que o portátil fica numa base adequada, com espaço para dissipar o calor. As mantas são para aquecer quem está no sofá; o computador precisa de ventilação.

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