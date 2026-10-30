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Portagens vão ficar mais caras já em 2027! Aumento poderá chegar aos 3,82%

3 Comentários

Quem utiliza regularmente as autoestradas portuguesas deverá preparar a carteira. As portagens poderão aumentar 3,82% a partir de 1 de janeiro de 2027, segundo os dados provisórios da inflação divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Portagens vão ficar mais caras já em 2027! Aumento poderá chegar aos 3,82%

A atualização dos preços tem por base a taxa de inflação homóloga, excluindo a habitação, registada no continente. De acordo com os dados provisórios do INE, este indicador fixou-se nos 3,72% em outubro.

A este valor acrescem ainda 0,1 pontos percentuais de compensação às concessionárias, resultando num possível aumento global de 3,82%.

Aumento ainda depende de confirmação do INE

Apesar de já existir uma estimativa, o valor definitivo da inflação apenas será conhecido a 11 de novembro, quando o INE divulgar os dados finais relativos a outubro.

A fórmula de atualização das tarifas está prevista no Decreto-Lei n.º 294/97 e determina que seja considerada a inflação homóloga sem habitação no continente, referente ao último mês com dados disponíveis antes de 15 de novembro.

Recorde-se que o adicional de 0,1 pontos percentuais resulta de um acordo estabelecido em 2022 entre o Governo e as concessionárias, na sequência da elevada inflação registada nesse período, que levou a uma intervenção para limitar o aumento das portagens previsto para 2023.

Portagens vão ficar mais caras já em 2027! Aumento poderá chegar aos 3,82%

Quando entram em vigor os novos preços?

Caso se confirme esta previsão, os novos valores deverão entrar em vigor a 1 de janeiro de 2027.

As concessionárias terão de apresentar ao Governo, até 15 de novembro, as respetivas propostas de atualização das tarifas. Depois disso, o Estado dispõe de 30 dias para se pronunciar.

Só nessa altura serão conhecidos os aumentos concretos aplicáveis a cada autoestrada e respetivos troços.

Assim, embora a subida de 3,82% seja já uma forte possibilidade, os valores finais ainda não estão oficialmente fechados.

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Autor: Pedro Pinto
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Comentários

3
  1. AC
    Almeida da Câmara

    Para uns usufruirem de borla, outros pagam mais. É justo e democrático, sim, senhor!

    Responder
    1. KI
      KidsGraça

      Outros pagam mais? Importas-te de elaborar?

      Responder
  2. RE
    Realista

    Fica-me mais caro as portagens do que a eletricidade para andar nelas…

    Responder

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