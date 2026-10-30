Portagens vão ficar mais caras já em 2027! Aumento poderá chegar aos 3,82%

Quem utiliza regularmente as autoestradas portuguesas deverá preparar a carteira. As portagens poderão aumentar 3,82% a partir de 1 de janeiro de 2027, segundo os dados provisórios da inflação divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

A atualização dos preços tem por base a taxa de inflação homóloga, excluindo a habitação, registada no continente. De acordo com os dados provisórios do INE, este indicador fixou-se nos 3,72% em outubro.

A este valor acrescem ainda 0,1 pontos percentuais de compensação às concessionárias, resultando num possível aumento global de 3,82%.

Aumento ainda depende de confirmação do INE

Apesar de já existir uma estimativa, o valor definitivo da inflação apenas será conhecido a 11 de novembro, quando o INE divulgar os dados finais relativos a outubro.

A fórmula de atualização das tarifas está prevista no Decreto-Lei n.º 294/97 e determina que seja considerada a inflação homóloga sem habitação no continente, referente ao último mês com dados disponíveis antes de 15 de novembro.

Recorde-se que o adicional de 0,1 pontos percentuais resulta de um acordo estabelecido em 2022 entre o Governo e as concessionárias, na sequência da elevada inflação registada nesse período, que levou a uma intervenção para limitar o aumento das portagens previsto para 2023.

Quando entram em vigor os novos preços?

Caso se confirme esta previsão, os novos valores deverão entrar em vigor a 1 de janeiro de 2027.

As concessionárias terão de apresentar ao Governo, até 15 de novembro, as respetivas propostas de atualização das tarifas. Depois disso, o Estado dispõe de 30 dias para se pronunciar.

Só nessa altura serão conhecidos os aumentos concretos aplicáveis a cada autoestrada e respetivos troços.

Assim, embora a subida de 3,82% seja já uma forte possibilidade, os valores finais ainda não estão oficialmente fechados.