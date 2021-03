Portagens: Desconto de 50% vai sair dos bolsos dos contribuintes?

O tema “descontos nas portagens” já é antigo, mas este ano alguns já começaram a ser aplicados. São muitos os defenderam que nas Ex-SCUT, especialmente no interior, os valores deviam ser inferiores no sentido de contribuir para a competitividade da atividade económica.

No entanto, a Infraestruturas de Portugal avisa que os contribuintes vão ter de compensar desconto de 50% nas portagens.

António Laranjo, presidente da Infraestruturas de Portugal, avisou recentemente que se a verba não chegar por via das portagens, vai ter de entrar no orçamento da empresa de “outra forma”.

Segundo revelou, pela primeira vez na história, a Infraestruturas de Portugal (IP) deverá registar prejuízos. Numa entrevista cedida ao “Jornal de Negócios”, António Laranjo revelou que, apesar do registo negativo, foi aumentado o investimento na manutenção e conservação nas redes rodoviárias e ferroviárias.

Relativamente à quebra de receitas, o presidente da Infraestruturas de Portugal refere que…

Se uma destas receitas é retirada do conjunto de contribuintes que utilizam as autoestradas e que as paga, ela vai ter de vir do bolso de todos os outros contribuintes portugueses porque terá de vir do OE de outra forma

Se a IP não receber esses 200 milhões por via das portagens, vai ter de os receber de outra forma

Eu não tenho onde ir tirar 200 milhões de euros das despesas para compensar a falta de receitas de portagem que venham a ser feitas