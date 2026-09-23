PJ alvo de buscas por suspeitas relacionadas com caso Rui Pinto

O Ministério Público está esta quarta-feira a realizar buscas nas instalações da Polícia Judiciária, numa operação relacionada com uma denúncia que envolve o diretor Carlos Cabreiro.

As diligências decorrem na Unidade de Prevenção e Apoio Tecnológico (UPAT) da PJ e estarão relacionadas com uma investigação a alegadas escutas ilegais no âmbito do processo que envolveu o hacker Rui Pinto, segundo informação avançada pelo Expresso e, entretanto, divulgada por outros órgãos de comunicação social.

A operação judicial surge na sequência de uma denúncia contra Carlos Cabreiro, estando em causa a eventual utilização ilegal de escutas no contexto daquele processo.

Para já, são ainda escassos os detalhes sobre a investigação e sobre os elementos que estarão a ser procurados durante as buscas. O Ministério Público não divulgou, até ao momento, informação detalhada sobre as diligências.

O caso permanece em investigação e poderão surgir novos desenvolvimentos nas próximas horas.