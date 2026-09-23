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PJ alvo de buscas por suspeitas relacionadas com caso Rui Pinto

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O Ministério Público está esta quarta-feira a realizar buscas nas instalações da Polícia Judiciária, numa operação relacionada com uma denúncia que envolve o diretor Carlos Cabreiro.

Rui Pinto

As diligências decorrem na Unidade de Prevenção e Apoio Tecnológico (UPAT) da PJ e estarão relacionadas com uma investigação a alegadas escutas ilegais no âmbito do processo que envolveu o hacker Rui Pinto, segundo informação avançada pelo Expresso e, entretanto, divulgada por outros órgãos de comunicação social.

A operação judicial surge na sequência de uma denúncia contra Carlos Cabreiro, estando em causa a eventual utilização ilegal de escutas no contexto daquele processo.

Para já, são ainda escassos os detalhes sobre a investigação e sobre os elementos que estarão a ser procurados durante as buscas. O Ministério Público não divulgou, até ao momento, informação detalhada sobre as diligências.

O caso permanece em investigação e poderão surgir novos desenvolvimentos nas próximas horas.

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Autor: Pplware
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PJ Rui Pinto

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  1. Avatar de Figueiredo
    Figueiredo

    A utilização ilegal de escutas por parte das polícias tem estado em evidência na opinião pública e na comunicação social pelo facto dessa prática ter atingido um cidadão mediático como o pirata informático Rui Pinto, no entanto importa esclarecer o seguinte, qualquer pessoa ou grupos de pessoas envolvidos com partidos políticos, sindicatos, ou com a maçonaria e outras sociedades secretas (jesuítas, opus dei, etc.) se pretenderem prejudicar um cidadão(ã) por inveja ou simplesmente por ser incómodo tem acesso a meios de gravação de conversas sem autorização judicial, tem acesso indevido ao tráfego da Internet do cidadão(ã) que pretendem prejudicar e vigiar através das operadoras, e outros meios ou técnicas policiais para o prejudicar e vigiar de forma ilegal.

    Tudo isto acontece com total impunidade e ausência de controlo.

    Responder
  2. Avatar de B@rão Vermelho
    B@rão Vermelho

    Então este não era o benfeitor que se regia pela verdade e afinal exigia dinheiro para não abrir o bico?

    Nas escutas ficou provado que eles os Pintos exigiram dinheiro à outra parte.

    Responder
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