Piratas informáticos pró-russos partilham dados da NATO

As fugas de informação sensível estão a tornar-se muito frequentes. Depois do caso de Jack Teixeira, agora foi um grupo de piratas informáticos pró-russos que colocaram milhares de dados sensíveis da NATO à venda por um dólar.

Dados da NATO detetados por empresa portuguesa

Designado de Killnet, o grupo de piratas informáticos pró-russos colocou à venda milhares de dados da NATO. A informação inclui vários tipos de informação. Alguns especialistas consideram que este tipo de grupo não quer dinheiro e devem voltar a divulgar mais informação.

Revela a TVI que entre os dados que estão à venda constam as informações pessoais de 17 mil cadetes, 26 mil utilizadores com acreditação nos portais NATO, bem como informações sobre as armas, equipamentos médicos e o serviço de imprensa da aliança. Num vídeo partilhado pelo grupo, é possível ver as informações pessoais de funcionários da aliança, desde a fotografia, à morada, contacto telefónico, dados do passaporte e qual a função que desempenha na instituição.

O grupo sugere que inicialmente colocou o acesso à venda por 3 Bitcoins (aproximadamente 81 mil euros), mas que, devido à falta de interesse, decidiram permitir o acesso aos dados pelo valor simbólico de um dólar.

De referir que esta informação da NATO foi detetada pelo centro de monitorização da VisionWare, uma empresa de cibersegurança portuguesa.

Bruno Castro da VisionWare refere que este grupo está a demonstrar três coisas. Primeiro, estão a fragilizar a imagem da NATO e a comprovar a falta de segurança. Segundo, estão a demonstrar que, do ponto de vista operacional, conseguem roubar informações sensíveis. E, por último, promovem-se enquanto mercenários do cibercrime.