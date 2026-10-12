Peugeot E-T16 Concept: aceleração dos 0 aos 300 km/h em 16 segundos e mais de 800 cv

A Peugeot apresentou o E-T16 Concept, um protótipo totalmente elétrico que recupera o legado do histórico 205 T16 e antecipa algumas das tecnologias e soluções de design da próxima geração do E-208.

Para assinalar os 40 anos dos títulos mundiais de ralis conquistados pelo Peugeot 205 T16, em 1985 e 1986, a marca francesa revelou um concept que combina a herança desportiva com as possibilidades oferecidas pela eletrificação.

Desenvolvido em colaboração com a Peugeot Sport, o novo E-T16 Concept apresenta-se como o Peugeot mais potente de sempre, com três motores elétricos, 816 cv de potência combinada e uma arquitetura concebida para proporcionar elevados níveis de desempenho, tanto em estrada como em circuito.

Três motores elétricos e 816 cv de potência

O Peugeot E-T16 Concept utiliza um sistema de propulsão composto por três motores elétricos, um instalado no eixo dianteiro e dois no traseiro, que disponibilizam uma potência combinada de 816 cv e permitem alcançar uma relação peso/potência inferior a 2 kg/cv.

Segundo os dados divulgados pela marca, o protótipo consegue acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 2,5 segundos, enquanto a aceleração dos 0 aos 300 km/h demora 16 segundos.

Para gerir esta potência, a Peugeot Sport desenvolveu um sistema de vetorização de binário que distribui a força entre as rodas traseiras e os dois eixos em tempo real, de acordo com as condições de aderência. Estão disponíveis três modos de condução predefinidos, incluindo um modo Track, e um quarto modo totalmente personalizável.

O sistema de travagem integra quatro discos de 380 mm, complementados por um travão de mão hidráulico vertical, inspirado nos automóveis de rali.

Bateria de 85 kWh e carregamento em menos de 15 minutos

Apesar da orientação desportiva, o E-T16 Concept apresenta características pensadas para uma utilização quotidiana, nomeadamente uma bateria de 85 kWh associada a uma arquitetura elétrica de 800 V.

A Peugeot anuncia uma autonomia de até 400 quilómetros no ciclo combinado WLTP e um tempo de carregamento inferior a 15 minutos para recuperar de 10% a 80% da capacidade da bateria.

A gestão térmica também recebeu especial atenção, com a utilização da tecnologia Side Cooling, derivada da competição, que permite arrefecer as células da bateria pelas paredes laterais. Segundo a fabricante, esta solução permite ao protótipo completar três voltas ao circuito de Nürburgring Nordschleife (mais de 60 km), no modo Performance, sem qualquer limitação de potência.

Um olhar sobre o futuro Peugeot E-208

O E-T16 Concept antecipa a linguagem de design Feline Future, que será introduzida na próxima geração do E-208.

Entre os elementos exteriores, destaque para a nova interpretação horizontal da assinatura luminosa de três garras, os guarda-lamas alargados, as entradas de ar pronunciadas e uma grande asa traseira. A carroçaria recupera ainda referências ao 205 T16, incluindo a faixa vermelha que percorre o automóvel e a secção traseira com abertura basculante.

No interior, a Peugeot apresenta uma nova geração do i-Cockpit, com um ecrã panorâmico HD ultrafino de 21 polegadas e o sistema de direção Hypersquare, associado à tecnologia steer-by-wire, que dispensa a ligação mecânica tradicional entre o volante e as rodas.

O habitáculo inclui ainda bancos desportivos com estrutura em fibra de carbono, materiais técnicos e revestimentos em Pelinova, um material produzido a partir de resíduos reciclados da indústria do couro.