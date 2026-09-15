Petição contra o sistema Volta já tem quase 40 mil assinaturas

Uma petição pública que exige o fim do sistema Volta já reuniu perto de 40 mil assinaturas. A iniciativa contesta o modelo de funcionamento do sistema e defende uma alternativa considerada mais transparente, justa e centrada na responsabilidade dos produtores.

Apresentada por João Pontes, a petição pública que exige o fim do atual Sistema de Depósito e Reembolso (SDR), em Portugal, já reuniu 37.134 assinaturas (até ao momento da escrita deste artigo).

O sistema Volta entrou em funcionamento a 10 de abril de 2026 e aplica um depósito às embalagens de bebidas de utilização única abrangidas, nomeadamente garrafas e latas de plástico, alumínio e aço até três litros.

O valor é posteriormente devolvido ao consumidor quando a embalagem é entregue num ponto de recolha autorizado.

Perante este modelo, a petição exige a suspensão do sistema nos moldes atuais e a criação de um modelo alternativo de gestão de embalagens.

Segundo o texto da petição, o objetivo é garantir maior transparência, proteção dos consumidores e uma distribuição mais equilibrada das responsabilidades associadas à gestão dos resíduos.

Depósito, devolução e embalagens rejeitadas

Entre as principais críticas está a obrigação de o consumidor pagar antecipadamente um depósito e depois transportar a embalagem até um ponto de recolha para recuperar esse valor.

A petição considera que este mecanismo transfere para o cidadão parte do esforço associado à logística da recolha.

Outra questão levantada diz respeito às condições exigidas para que uma embalagem seja aceite. A SDR Portugal esclarece que as embalagens podem ser recusadas, entre outros motivos, quando estão danificadas ou deformadas, não estão completamente vazias, apresentam o código de barras ilegível ou não têm visível o símbolo Volta.

Nesses casos, o depósito é considerado perdido e a embalagem deve ser encaminhada para o ecoponto correspondente.

Assim, a petição pede uma auditoria independente ao modelo financeiro, operacional e ambiental da SDR Portugal.

As propostas deixadas pela petição contra o Volta

Entre as propostas enumeradas no texto da petição, destaque para os seguintes pontos:

Reforço da responsabilidade dos produtores;

Maior transparência na gestão do sistema;

Soluções como a recolha porta a porta, ecopontos inteligentes ou modelos de responsabilidade alargada do produtor sem depósito obrigatório.

Com quase 40 mil assinaturas, a iniciativa de João Pontes demonstra que existe uma mobilização significativa em torno da discussão sobre o novo sistema de embalagens.

A petição não está associada a qualquer partido ou organização, apresentando-se como uma iniciativa de cidadãos.

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