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Pequenos preços, grandes achados: espreite estes gadgets antes que os descontos acabem!

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Para aqueles que não planeiam gastar uma fortuna em altura de promoções, mas estão atentos às oportunidades para renovar um ou outro gadget, eis uma lista que pode valer a pena consultar. Com a Festa do Prime a chegar ao fim, ainda há tempo para descobrir gadgets úteis e acessíveis, disponíveis por valores ainda mais baixos.

De acessórios para o smartphone a pequenos equipamentos para casa, trabalho ou lazer, há soluções para diferentes necessidades e orçamentos. Individualmente, os descontos podem não representar centenas de euros, mas permitem comprar produtos bastante úteis por uma fração do preço habitual.

Além disso, esta é uma boa oportunidade para comprar aquele acessório que andava há meses no carrinho ou descobrir pequenos gadgets que acabam por dar muito mais jeito do que seria de esperar.

Pequenos gadgets a bons preços

Anker MagGo

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Carregador sem fios para iPhone 3 em 1 de viagem

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SSK SSD Pendrive 128 GB

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Memória USB Flash até 550 MB/s, Dual Drive usb3.2 gen 2 tipo c + a OTG Metal Pen Drive, disco rígido externo SSD para smartphones Android, Pc, tablets, Macs

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INIU Power Bank

INIU Power Bank

Bateria externa compacta para viagens, com 20000mAh e carregamento rápido de 45W.

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UGREEN Nexode 45W

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Power Bank 20000mAh Batería Externa Portátil Carga Rápida

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Alcoolímetro

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Alcolimetro Test: Alcoolímetros portáteis com 11 boquilhas – Teste de álcool com ecrã LCD digital de alta precisão para uso pessoal, profissional e doméstico

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Carteira ESR para MagSafe

Carteira ESR para MagSafe

Suporte ajustável, bloqueio RFID, 5 cartões.

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UGREEN Nexode 65W

UGREEN Nexode 65W

Cargador USB C Carga Rápida Múltiple Puertos (Gris)

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Beurer PO 30 pulsioxímetro

Beurer PO 30 pulsioxímetro

Medição da saturação de oxigénio (SpO₂) e da frequência cardíaca, oxímetro de dedo com ecrã a cores, aplicação indolor no dedo, 6,1 x 3,6 x 3,2 cm, branco

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Anker Nano

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Power Bank 5000 mAh 22,5 W com conector USB C dobrável

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UGREEN FineTrack 2

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art Finder design futebol suporte iOS preto

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UGREEN Revodok 105 Hub USB-C 5 em 1

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Adaptador de USB-C a HDMI

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Tapo P100

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Tomada inteligente WiFi, programa horários, controlo de aplicação/voz

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Blukar Mini Linterna LED

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Chaveiro com lanterna portátil recarregável e super brilhante

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Acessórios que também pode valer a pena espreitar

Vacbird Bomba de vácuo elétrica sem fio

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Portátil, sucção ultrapotente de 4500 Pa, ideal para compactar roupas a vácuo e espaço em viagens e economizar tempo

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Organizador de cabos secretária

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Compatível com todas as réguas: suporte de cabos para grandes cabos com fecho hermético, imprescindível para o escritório em casa, 8 pares

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UGREEN 6 peças clipe de cabo magnético

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Organizador de cabos

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Abraçadeiras magnéticas Tounee

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Clipe magnético para cabos – 2 tamanhos (4 x 7,5 cm + 4 x 19,5 cm) – Multifuncional para organizar cabos, como marcador de livros e íman de frigorífico – Cores sortidas (8)

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CloudValley Tampa de Webcam Portátil

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Tampa de Webcam de Metal Fina de 0,6 mm para MacBook Pro* Air, iPad Pro, Portátil, Mac, PC, 2 Unidades Preto

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UGREEN Conjunto de 6 Presilhas de Cabo

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Com Mola Giratória de 91°

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Autor: Ana Sofia Neto
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