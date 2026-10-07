Pequenos preços, grandes achados: espreite estes gadgets antes que os descontos acabem!
Para aqueles que não planeiam gastar uma fortuna em altura de promoções, mas estão atentos às oportunidades para renovar um ou outro gadget, eis uma lista que pode valer a pena consultar. Com a Festa do Prime a chegar ao fim, ainda há tempo para descobrir gadgets úteis e acessíveis, disponíveis por valores ainda mais baixos.
De acessórios para o smartphone a pequenos equipamentos para casa, trabalho ou lazer, há soluções para diferentes necessidades e orçamentos. Individualmente, os descontos podem não representar centenas de euros, mas permitem comprar produtos bastante úteis por uma fração do preço habitual.
Além disso, esta é uma boa oportunidade para comprar aquele acessório que andava há meses no carrinho ou descobrir pequenos gadgets que acabam por dar muito mais jeito do que seria de esperar.
Pequenos gadgets a bons preços
Anker MagGo
Carregador sem fios para iPhone 3 em 1 de viagem
SSK SSD Pendrive 128 GB
Memória USB Flash até 550 MB/s, Dual Drive usb3.2 gen 2 tipo c + a OTG Metal Pen Drive, disco rígido externo SSD para smartphones Android, Pc, tablets, Macs
INIU Power Bank
Bateria externa compacta para viagens, com 20000mAh e carregamento rápido de 45W.
UGREEN Nexode 45W
Power Bank 20000mAh Batería Externa Portátil Carga Rápida
Alcoolímetro
Alcolimetro Test: Alcoolímetros portáteis com 11 boquilhas – Teste de álcool com ecrã LCD digital de alta precisão para uso pessoal, profissional e doméstico
Carteira ESR para MagSafe
Suporte ajustável, bloqueio RFID, 5 cartões.
UGREEN Nexode 65W
Cargador USB C Carga Rápida Múltiple Puertos (Gris)
Beurer PO 30 pulsioxímetro
Medição da saturação de oxigénio (SpO₂) e da frequência cardíaca, oxímetro de dedo com ecrã a cores, aplicação indolor no dedo, 6,1 x 3,6 x 3,2 cm, branco
Anker Nano
Power Bank 5000 mAh 22,5 W com conector USB C dobrável
UGREEN FineTrack 2
art Finder design futebol suporte iOS preto
UGREEN Revodok 105 Hub USB-C 5 em 1
Adaptador de USB-C a HDMI
Tapo P100
Tomada inteligente WiFi, programa horários, controlo de aplicação/voz
Blukar Mini Linterna LED
Chaveiro com lanterna portátil recarregável e super brilhante
Acessórios que também pode valer a pena espreitar
Vacbird Bomba de vácuo elétrica sem fio
Portátil, sucção ultrapotente de 4500 Pa, ideal para compactar roupas a vácuo e espaço em viagens e economizar tempo
Organizador de cabos secretária
Compatível com todas as réguas: suporte de cabos para grandes cabos com fecho hermético, imprescindível para o escritório em casa, 8 pares
UGREEN 6 peças clipe de cabo magnético
Organizador de cabos
Abraçadeiras magnéticas Tounee
Clipe magnético para cabos – 2 tamanhos (4 x 7,5 cm + 4 x 19,5 cm) – Multifuncional para organizar cabos, como marcador de livros e íman de frigorífico – Cores sortidas (8)
CloudValley Tampa de Webcam Portátil
Tampa de Webcam de Metal Fina de 0,6 mm para MacBook Pro* Air, iPad Pro, Portátil, Mac, PC, 2 Unidades Preto
UGREEN Conjunto de 6 Presilhas de Cabo
Com Mola Giratória de 91°
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