Os pensionistas da Segurança Social vão receber a pensão de dezembro mais cedo do que é habitual. O pagamento está previsto para 7 de dezembro, juntamente com o subsídio de Natal. Para cerca de dois milhões de beneficiários, haverá ainda um reforço extraordinário que pode chegar aos 200 euros.

A antecipação do pagamento está relacionada com o feriado nacional de 8 de dezembro. Assim, os reformados abrangidos pelo regime geral da Segurança Social terão acesso aos valores logo no início do mês, numa altura em que as despesas associadas ao Natal representam um esforço adicional para muitos agregados familiares.

Apoio extraordinário pode chegar aos 200 euros

Além da pensão mensal e do subsídio de Natal, alguns pensionistas vão receber um suplemento extraordinário, cujo valor depende do montante da pensão.

O apoio está dividido em três escalões:

Valor da pensão mensal Apoio extraordinário Até 537,13 euros 200 euros Mais de 537,13 até 1.074,26 euros 150 euros Mais de 1.074,26 até 1.611,39 euros 100 euros

O suplemento destina-se aos pensionistas com rendimentos de pensões até 1.611,39 euros e deverá abranger aproximadamente dois milhões de pessoas.

Uma das particularidades desta medida é que o apoio será atribuído automaticamente, sem necessidade de qualquer pedido por parte dos beneficiários. O valor também não está sujeito a retenção de IRS.

Três pagamentos no mesmo dia

Para os pensionistas abrangidos pelo suplemento, o dia 7 de dezembro poderá representar a entrada de três valores:

Pensão mensal de dezembro;

Subsídio de Natal;

Suplemento extraordinário de 100, 150 ou 200 euros.

Segundo a informação divulgada, a medida representa um encargo de cerca de 400 milhões de euros para o Estado.

Importa, no entanto, distinguir os regimes de pagamento. Os pensionistas da Segurança Social recebem o subsídio de Natal em dezembro, enquanto os aposentados abrangidos pela Caixa Geral de Aposentações (CGA) têm um calendário diferente, tendo recebido esta prestação em novembro.

Os beneficiários podem consultar os pagamentos e confirmar os valores processados através da plataforma Segurança Social Direta.

Com a antecipação dos pagamentos e o suplemento extraordinário, dezembro começa com um reforço financeiro para milhões de reformados portugueses.