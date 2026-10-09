Pensionistas vão receber até 200 euros extra em dezembro: veja quem tem direito
Mais de dois milhões de pensionistas vão receber um pagamento extraordinário juntamente com a pensão de dezembro. O valor pode chegar aos 200 euros, sendo atribuído de forma progressiva consoante o valor da pensão.
A medida já tinha sido anunciada pelo Governo, mas ficou agora oficialmente estabelecida com a publicação do Decreto-Lei n.º 201/2026, de 8 de outubro, em Diário da República.
O suplemento extraordinário é uma prestação única e abrange pensionistas com pensões mensais globais até três vezes o Indexante dos Apoios Sociais (IAS).
Quem vai receber os 200 euros?
O valor do suplemento depende do montante mensal global das pensões recebidas pelo pensionista.
Em 2026, os valores são os seguintes:
- 200 euros para quem recebe uma pensão até 537,13 euros;
- 150 euros para quem recebe mais de 537,13 euros e até 1.074,26 euros;
- 100 euros para quem recebe mais de 1.074,26 euros e até 1.611,39 euros.
Assim, o valor máximo de 200 euros fica reservado para os pensionistas com as pensões mais baixas.
O limite corresponde a três vezes o IAS de 2026, embora o Governo tenha referido anteriormente o valor de 1.611,13 euros. O decreto-lei publicado estabelece, contudo, o limite de 1.611,39 euros.
Pagamento é feito automaticamente
Os pensionistas não precisam de apresentar qualquer pedido para receber este apoio.
O suplemento será pago conjuntamente com a pensão de dezembro de 2026, de forma automática.
A medida abrange pensionistas de invalidez, velhice e sobrevivência do sistema de Segurança Social, bem como aposentados, reformados e pensionistas de sobrevivência do regime de proteção social convergente. Também estão abrangidos determinados pensionistas do setor bancário.
O suplemento tem desconto de IRS?
Uma das novidades importantes é que o suplemento não está sujeito a retenção na fonte em sede de IRS.
Ou seja, no momento do pagamento não será feita retenção de IRS sobre os 100, 150 ou 200 euros do suplemento.
O diploma estabelece ainda que este valor é impenhorável e não é considerado para efeitos do cálculo do Complemento Solidário para Idosos.
Não é um aumento permanente da pensão
É importante esclarecer que este pagamento extraordinário não representa um aumento permanente da pensão.
Trata-se de uma prestação única que será paga em dezembro. O pensionista recebe, nesse mês, o valor correspondente ao seu escalão, mas a pensão mensal não aumenta em 100, 150 ou 200 euros.
A medida representa um encargo para o Orçamento do Estado estimado em cerca de 400 milhões de euros e deverá abranger mais de dois milhões de pensionistas.
Quanto vai receber em dezembro?
|Valor mensal da pensão
|Suplemento extraordinário
|Até 537,13 €
|200 €
|Mais de 537,13 € até 1.074,26 €
|150 €
|Mais de 1.074,26 € até 1.611,39 €
|100 €
|Mais de 1.611,39 €
|Sem suplemento
O pagamento será feito juntamente com a pensão de dezembro, sem necessidade de qualquer pedido por parte do pensionista.
O novo suplemento segue, assim, a lógica dos apoios extraordinários atribuídos nos últimos anos, mas passa agora a estar formalmente definido para 2026 através do Decreto-Lei n.º 201/2026.
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