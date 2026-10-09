Pensionistas vão receber até 200 euros extra em dezembro: veja quem tem direito

Mais de dois milhões de pensionistas vão receber um pagamento extraordinário juntamente com a pensão de dezembro. O valor pode chegar aos 200 euros, sendo atribuído de forma progressiva consoante o valor da pensão.

A medida já tinha sido anunciada pelo Governo, mas ficou agora oficialmente estabelecida com a publicação do Decreto-Lei n.º 201/2026, de 8 de outubro, em Diário da República.

O suplemento extraordinário é uma prestação única e abrange pensionistas com pensões mensais globais até três vezes o Indexante dos Apoios Sociais (IAS).

Quem vai receber os 200 euros?

O valor do suplemento depende do montante mensal global das pensões recebidas pelo pensionista.

Em 2026, os valores são os seguintes:

200 euros para quem recebe uma pensão até 537,13 euros ;

para quem recebe uma pensão até ; 150 euros para quem recebe mais de 537,13 euros e até 1.074,26 euros ;

para quem recebe mais de ; 100 euros para quem recebe mais de 1.074,26 euros e até 1.611,39 euros.

Assim, o valor máximo de 200 euros fica reservado para os pensionistas com as pensões mais baixas.

O limite corresponde a três vezes o IAS de 2026, embora o Governo tenha referido anteriormente o valor de 1.611,13 euros. O decreto-lei publicado estabelece, contudo, o limite de 1.611,39 euros.

Pagamento é feito automaticamente

Os pensionistas não precisam de apresentar qualquer pedido para receber este apoio.

O suplemento será pago conjuntamente com a pensão de dezembro de 2026, de forma automática.

A medida abrange pensionistas de invalidez, velhice e sobrevivência do sistema de Segurança Social, bem como aposentados, reformados e pensionistas de sobrevivência do regime de proteção social convergente. Também estão abrangidos determinados pensionistas do setor bancário.

O suplemento tem desconto de IRS?

Uma das novidades importantes é que o suplemento não está sujeito a retenção na fonte em sede de IRS.

Ou seja, no momento do pagamento não será feita retenção de IRS sobre os 100, 150 ou 200 euros do suplemento.

O diploma estabelece ainda que este valor é impenhorável e não é considerado para efeitos do cálculo do Complemento Solidário para Idosos.

Não é um aumento permanente da pensão

É importante esclarecer que este pagamento extraordinário não representa um aumento permanente da pensão.

Trata-se de uma prestação única que será paga em dezembro. O pensionista recebe, nesse mês, o valor correspondente ao seu escalão, mas a pensão mensal não aumenta em 100, 150 ou 200 euros.

A medida representa um encargo para o Orçamento do Estado estimado em cerca de 400 milhões de euros e deverá abranger mais de dois milhões de pensionistas.

Quanto vai receber em dezembro?

Valor mensal da pensão Suplemento extraordinário Até 537,13 € 200 € Mais de 537,13 € até 1.074,26 € 150 € Mais de 1.074,26 € até 1.611,39 € 100 € Mais de 1.611,39 € Sem suplemento

O pagamento será feito juntamente com a pensão de dezembro, sem necessidade de qualquer pedido por parte do pensionista.

O novo suplemento segue, assim, a lógica dos apoios extraordinários atribuídos nos últimos anos, mas passa agora a estar formalmente definido para 2026 através do Decreto-Lei n.º 201/2026.