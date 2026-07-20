Pedidos de reapreciação dos exames nacionais custam 25€
Os alunos que não concordem com a classificação obtida nos exames nacionais podem solicitar a reapreciação da prova. No entanto, este processo tem um custo associado de 25 euros por disciplina, valor que terá de ser pago no momento da apresentação do pedido.
Exames nacionais: 25 euros são reembolsados se avaliação subir
A reapreciação permite que o exame seja novamente corrigido por um novo classificador, independente da primeira avaliação. O objetivo é verificar se a classificação atribuída está de acordo com os critérios oficiais de correção.
O pedido de reapreciação tem um custo de 25 euros por prova, sendo este valor devido no ato da submissão do requerimento. Os 25 euros são reembolsados apenas se a classificação final subir.
Quem pode pedir a reapreciação?
Podem solicitar a reapreciação os alunos que tenham realizado exames finais nacionais e que considerem existir fundamentos para uma nova avaliação da prova.
Antes do pedido de reapreciação, os estudantes podem consultar a prova e os respetivos critérios de classificação, de forma a perceber se existem razões que justifiquem avançar com o processo.
Após a reapreciação, a classificação inicialmente atribuída pode ser alterada. A nota tanto pode aumentar como diminuir, consoante a nova avaliação da prova. Caso o aluno continue a discordar da decisão, pode ainda apresentar uma reclamação, seguindo os procedimentos e prazos definidos para esse efeito.
Pagar 25€ pela porcaria do ministro, rua com o inútil, não assume a responsabilidade de que falhou e está a causar problemas aos alunos.
A reavaliação sempre existiu, e o valor é devolvido caso existam falhas !
Paulo, mesmo que não existe, não deveria haver pagamento pelo menos este ano, falhou assume a responsabilidade, ninguém tem de estar a pagar ou a adiantar 25€.
Tatica digna de trump. Estraga processo que antes junca deu problema, introduz erros e depois cobra para repor confiança. *Chefs kiss*
Espero que se sigam queixas judiciais
A reavaliação sempre existiu, e o valor é devolvido caso existam falhas !
E houve falhas, nem que seja no compromisso de datas que foram sendo alteradas e pela forma como este ano decorreram. O mínimo, era que esta valor não fosse devido. Houve a falha de um contrato de uma das partes, mas é sempre a mesma a prejudicada – pais e alunos. Por parte de quem teve responsabilidades, nada é assumido. Como diria o outro (e neste caso teria razão) – vergonha!
Parece quase o sistema Volta… pagas mas depois vais reembolsar o dinheiro