Pedidos de reapreciação dos exames nacionais custam 25€

Os alunos que não concordem com a classificação obtida nos exames nacionais podem solicitar a reapreciação da prova. No entanto, este processo tem um custo associado de 25 euros por disciplina, valor que terá de ser pago no momento da apresentação do pedido.

Exames nacionais: 25 euros são reembolsados se avaliação subir

A reapreciação permite que o exame seja novamente corrigido por um novo classificador, independente da primeira avaliação. O objetivo é verificar se a classificação atribuída está de acordo com os critérios oficiais de correção.

O pedido de reapreciação tem um custo de 25 euros por prova, sendo este valor devido no ato da submissão do requerimento. Os 25 euros são reembolsados apenas se a classificação final subir.

Quem pode pedir a reapreciação?

Podem solicitar a reapreciação os alunos que tenham realizado exames finais nacionais e que considerem existir fundamentos para uma nova avaliação da prova.

Antes do pedido de reapreciação, os estudantes podem consultar a prova e os respetivos critérios de classificação, de forma a perceber se existem razões que justifiquem avançar com o processo.

Após a reapreciação, a classificação inicialmente atribuída pode ser alterada. A nota tanto pode aumentar como diminuir, consoante a nova avaliação da prova. Caso o aluno continue a discordar da decisão, pode ainda apresentar uma reclamação, seguindo os procedimentos e prazos definidos para esse efeito.