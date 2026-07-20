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Pedidos de reapreciação dos exames nacionais custam 25€

· Notícias 7 Comentários

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Autor: Pedro Pinto

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  1. Danny says:
    20 de Julho de 2026 às 21:51

    Pagar 25€ pela porcaria do ministro, rua com o inútil, não assume a responsabilidade de que falhou e está a causar problemas aos alunos.

    Responder
  2. Darth says:
    20 de Julho de 2026 às 22:08

    Tatica digna de trump. Estraga processo que antes junca deu problema, introduz erros e depois cobra para repor confiança. *Chefs kiss*
    Espero que se sigam queixas judiciais

    Responder
    • Paulo says:
      20 de Julho de 2026 às 22:58

      A reavaliação sempre existiu, e o valor é devolvido caso existam falhas !

      Responder
      • PLM says:
        20 de Julho de 2026 às 23:41

        E houve falhas, nem que seja no compromisso de datas que foram sendo alteradas e pela forma como este ano decorreram. O mínimo, era que esta valor não fosse devido. Houve a falha de um contrato de uma das partes, mas é sempre a mesma a prejudicada – pais e alunos. Por parte de quem teve responsabilidades, nada é assumido. Como diria o outro (e neste caso teria razão) – vergonha!

        Responder
  3. Miguel+Felicio says:
    20 de Julho de 2026 às 23:34

    Parece quase o sistema Volta… pagas mas depois vais reembolsar o dinheiro

    Responder

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