Durante muitos anos, esperar alguns meses para comprar um computador era uma boa estratégia para conseguir preços mais baixos. Mas essa tendência poderá estar a inverter-se. A crescente procura de memória por parte dos centros de dados de inteligência artificial está a pressionar o mercado e poderá tornar os computadores mais caros em 2027.

Segundo um alerta da PcComponentes, o aumento dos custos dos componentes já está a refletir-se no preço dos computadores, não sendo expectável uma descida significativa dos preços antes do final de 2027.

Inteligência artificial está a pressionar o mercado da memória

A principal responsável por esta mudança é a expansão da inteligência artificial. Os centros de dados necessitam de quantidades cada vez maiores de memória para alimentar os sistemas de IA, absorvendo uma parte significativa da produção mundial.

De acordo com os dados citados pela PcComponentes, com base em previsões da TrendForce, os servidores e centros de dados dedicados à inteligência artificial já representam cerca de metade da procura mundial de memória.

Esta pressão sobre a oferta está a provocar dificuldades no abastecimento e a contribuir para o aumento dos preços dos componentes.

Preços dos computadores podem subir 18,3% em 2026

As previsões apontam para um aumento significativo do preço médio dos computadores. Segundo os dados da IDC citados pela PcComponentes, este poderá subir 18,3% durante 2026.

A situação poderá prolongar-se até 2027. A IDC não antecipa uma melhoria significativa na disponibilidade de memória antes do final desse ano, o que continuará a pressionar os fabricantes e os preços de venda.

A situação também é influenciada pelas decisões dos grandes fabricantes de memória. A Samsung e a Micron estão a dar prioridade a contratos ligados ao mercado da inteligência artificial, reduzindo a margem de produção disponível para outros segmentos.

A própria TrendForce prevê que a oferta de memória DRAM para computadores continue condicionada em 2027.

Faz sentido comprar já um computador?

Perante este cenário, a recomendação passa por avaliar as necessidades antes de tomar uma decisão.

A PcComponentes deixa um conselho importante: quem tem um computador que continua a responder às suas necessidades não precisa de o substituir apenas por receio de futuros aumentos.

No entanto, para quem já estava a pensar comprar um novo portátil, computador de secretária ou atualizar componentes, esperar até 2027 poderá não ser a melhor opção.

A empresa alerta que adiar a compra não significa necessariamente conseguir melhores preços. Pelo contrário, tendo em conta os custos atuais dos componentes e as previsões para o próximo ano, existe uma forte possibilidade de os consumidores acabarem por pagar mais.

Assim, a tradicional estratégia de esperar alguns meses para comprar tecnologia mais barata poderá deixar de funcionar, pelo menos enquanto a escassez de memória continuar a pressionar o mercado.