Passo a passo: saiba se está na lista negra do Banco de Portugal

Quando pede um crédito, seja para uma casa, seja para um carro novo, o seu Mapa de Responsabilidade de Crédito é analisado minuciosamente. A ideia é saber se é um cliente de risco. Mas pode saber se está nesta lista negra. Mostramos-lhe como, é fácil pela internet, basta consultar o Banco de Portugal.

Ninguém gosta de estar numa lista negra. Muito menos se essa lista pode impactar de forma clara o dia a dia das pessoas. Mas também é verdade que as instituições financeiras desejam salvaguardar eventuais problemas quando, por exemplo, emprestam dinheiro a um cidadão ou empresa, ou quando um cartão de crédito não é pago.

É por isso que existe a Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) do Banco de Portugal, a tal lista negra de que ninguém gosta de fazer parte. Basicamente, trata-se de uma base de dados que contém informação sobre todas as responsabilidades de crédito dos particulares e empresas perante as instituições financeiras.

É utilizada para avaliar a capacidade de crédito dos cidadãos e empresas, e inclui informação sobre créditos em incumprimento, isto é, dívidas não pagas. Mas estes dados não estão no segredo dos deuses. Cada pessoa tem o direito de consultar o seu processo e neste artigo vamos-lhe ensinar como lá chegar. Verá que não é difícil.

Como saber se está na lista negra

Acesso ao Portal do Cliente Bancário:

Visite o Portal do Cliente Bancário do Banco de Portugal.

NO canto superior direito escolha se é um Particular ou Empresa .

. Na página inicial, selecione a opção "Central de Responsabilidades de Crédito".

Autenticação:

Para aceder à sua informação na CRC, precisa de se autenticar utilizando o Cartão de Cidadão ou Chave Móvel Digital.

Siga as instruções para autenticação segura.

Consulta de Informações:

Após a autenticação, poderá consultar as suas responsabilidades de crédito. A plataforma apresenta um resumo dos seus créditos, incluindo aqueles que estão em incumprimento.

Poderá visualizar detalhes como o montante em dívida, a instituição credora e a data de atualização da informação. O sistema vai criar um ficheiro PDF com o seu Mapa de Responsabilidades de Crédito, ou seja, o descritivo de todos os créditos que contraiu nos últimos anos e o estado em que cada um se encontra.

Como sair desta lista negra

Esta lista não é uma sentença perpétua. Há maneiras de tirar o sue nome de lá e restaurar a confiança das instituições financeiras. Veja como pode o seu nome sair desta listagem.

Regularização das Dívidas:

O primeiro passo para sair da lista negra é regularizar as dívidas em incumprimento. Contacte a instituição financeira credora e negocie um plano de pagamento ou solicite uma reestruturação da dívida.

O pagamento integral da dívida é a forma mais direta e eficaz para limpar o seu nome da lista.

Reestruturação de Crédito:

Se não for possível pagar a dívida integralmente, pode negociar um plano de reestruturação com o banco. Isto pode incluir a extensão do prazo de pagamento, redução da taxa de juros ou outras condições mais favoráveis.

Acordos de reestruturação devem ser formalizados e cumpridos rigorosamente para evitar futuras complicações.

Pedido de Esclarecimento:

Caso considere que a informação na CRC está incorreta, pode pedir um esclarecimento junto da instituição financeira. Se necessário, apresente provas que sustentem a sua posição.

Se a instituição não resolver a situação, pode apresentar uma reclamação junto do Banco de Portugal.

Atualização de Registos:

Depois de regularizada a situação, a instituição financeira deve atualizar a informação na CRC. Esta atualização pode levar algum tempo a refletir-se na base de dados.

É importante confirmar junto da instituição e do Banco de Portugal que a atualização foi efetuada corretamente.

Importância da Consulta Regular

Consultar regularmente a sua situação na CRC é fundamental por várias razões:

Gestão Financeira : Permite-lhe ter uma visão clara das suas responsabilidades de crédito e gerir melhor as suas finanças pessoais ou empresariais.

: Permite-lhe ter uma visão clara das suas responsabilidades de crédito e gerir melhor as suas finanças pessoais ou empresariais. Correção de Erros : Ajuda a identificar e corrigir possíveis erros nos registos de crédito que possam prejudicar a sua capacidade de obter novos financiamentos.

: Ajuda a identificar e corrigir possíveis erros nos registos de crédito que possam prejudicar a sua capacidade de obter novos financiamentos. Planeamento: Facilita o planeamento financeiro, sabendo exatamente quais são os seus compromissos de crédito e prazos de pagamento.

Cheques e utilizadores de risco

Além da lista negra, o Banco de Portugal tem uma Lista de Utilizadores de Risco (LUR). Nesta lista constam os nomes de todos os cidadãos e empresas que utilizaram indevidamente cheques. Ou seja, que passaram cheques inválidos ou sem cobertura e não os regularizaram.

É verdade que os cheques estão praticamente em vias de extinção, mas qualquer tipo de utilização deste tipo de pagamentos no passado está sujeito ao necessário escrutínio das autoridades financeiras. Pode consultar online a Lista de Utilizadores de Risco e saber se consta algo em seu nome.

