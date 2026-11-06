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Pais de menina de 13 anos processam Google: IA terá ajudado a planear a própria morte

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Os pais de uma adolescente de 13 anos processaram a Google, acusando a tecnológica de negligência na proteção dos menores que utilizam as suas ferramentas de Inteligência Artificial.

Pais de menina de 13 anos processam Google: IA terá ajudado a planear a própria morte

De acordo com a ação judicial, apresentada na Califórnia a 2 de novembro, a jovem terá utilizado funcionalidades de IA integradas no motor de pesquisa da Google, através de um Chromebook disponibilizado pela escola, para discutir questões relacionadas com o suicídio e planear a própria morte.

O caso, identificado na documentação judicial pelo nome fictício Emma, poderá tornar-se um dos primeiros processos a questionar diretamente a responsabilidade da Google pela integração de funcionalidades de IA em equipamentos utilizados no ensino.

IA da Google acessível apesar das restrições da escola

Segundo os pais, a adolescente não tinha acesso ao Gemini, da Google, nem ao ChatGPT, da OpenAI, uma vez que ambas as aplicações estavam bloqueadas pela escola.

No entanto, continuava a conseguir utilizar o motor de pesquisa da Google, que integra funcionalidades de Inteligência Artificial, incluindo o modo AI Mode.

Pais de menina de 13 anos processam Google: IA terá ajudado a planear a própria morte

A família alega que a jovem começou por utilizar estas ferramentas para questões escolares, mas que, ao longo dos meses, as conversas passaram a abordar assuntos pessoais e problemas relacionados com a saúde mental.

A situação terá sido detetada em março, quando o sistema de monitorização da escola identificou um documento intitulado «Funeral». Os pais foram alertados e, posteriormente, a mãe terá encontrado a filha a escrever uma carta de despedida. O pai conseguiu intervir.

Google afirma que está a analisar as acusações

A família acusa a tecnológica de não ter implementado mecanismos de proteção suficientemente eficazes para impedir que menores utilizem a IA em situações potencialmente perigosas.

Os advogados defendem que as escolas deveriam desativar as funcionalidades de pesquisa com IA até existirem garantias de segurança adequadas para os alunos.

Contactada pela imprensa, a Google afirmou estar a analisar as alegações e garantiu que leva o caso muito a sério.

A empresa sublinha que as suas ferramentas de IA incluem mecanismos de proteção contra comportamentos autolesivos e que tem trabalhado com especialistas para disponibilizar recursos de apoio a pessoas em situações de crise.

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Autor: Pedro Pinto
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