Painel central do carro da Apple com informação diferente para passageiros e condutor

A Apple está empenhada em trazer para as estradas o seu carro autónomo e já existem vários testes em curso. Uma nova patente revela que o painel central do carro poderá ser capaz de apresentar informação diferente para passageiros e condutor, dependendo da posição em que se está a olhar.

A Apple entrou com um pedido de patente de 21 páginas que foi aprovada ontem para uma nova tecnologia de ecrãs dos carros. Basicamente, permite que uma tela exiba dois conjuntos de informações, à medida que o ângulo de visão muda.

Esta tecnologia baseia-se numa patente anterior concedida à empresa para uma exibição de imagem com vista à privacidade. A olho num parece que não existe nenhuma informação, mas com um iDevice a imagem é revelada. Neste caso, a nova tecnologia consiste num painel com software de rastreamento ocular e uma camada de lentes prismáticas acima do ecrã.

Ao controlar a luz de fundo, o ecrã pode mostrar duas imagens diferentes, ao mesmo tempo, graças às lentes prismáticas, em ângulos diferentes.

No pedido de patente, a Apple lista vários usos potenciais - desde situações de privacidade até à partilha de ecrã. Mas o uso mais óbvio é o dispositivo de navegação mencionado pela Apple.

Com o progresso do desenvolvimento do Apple Car, a empresa considera claramente o uso de um único ecrã posicionado centralmente, mas que forneça ao motorista e ao passageiro da frente apenas as informações relevantes para cada um deles.

Desta forma, o condutor poderá concentrar-se na sua tarefa com todas as informações essenciais à mão - navegação e informações do carro - enquanto o passageiro pode assistir a um filme sem distrair o motorista. Da mesma forma, isso pode permitir que os passageiros do banco traseiro desfrutem de diferentes conteúdos sem a necessidade de vários ecrãs.