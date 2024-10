Pagar menos IMI? Saiba como pode poupar ao pedir a reavaliação às Finanças

Todos os anos a despesa do IMI é obrigatória para os proprietários de imóveis. No entanto, há forma de eventualmente pagar menos imposto, bastando para o efeito pedir às Finanças a reavaliação do seu património. Saiba como fazer.

Entende que paga muito IMI?

O Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) é um encargo anual para os proprietários de imóveis em Portugal. A avaliação do valor patrimonial tributário (VPT) de um imóvel, que serve de base ao cálculo do IMI, pode ser revista, especialmente se o proprietário suspeitar que o valor está desatualizado ou que o imposto calculado é elevado.

As taxas de IMI são definidas anualmente por cada município e podem variar entre 0,3% e 0,45% no caso dos prédios urbanos e 0,8% para os prédios rústicos. Quanto a estas não há grande coisa que possa fazer, uma vez que não pode mudar o seu imóvel de concelho.

Por isso, o truque para pagar menos IMI é prestar muita atenção ao Valor Patrimonial Tributário (VPT) do imóvel (consulte este simulador), para o qual contribuem seis parâmetros:

Coeficiente de vetustez;

Coeficiente de localização;

Coeficiente de qualidade e conforto;

Valor base dos prédios edificados;

Área bruta de construção;

Coeficiente de afetação.

A reavaliação do IMI pode ser solicitada uma vez a cada três anos. No entanto, a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) também pode atualizar o VPT automaticamente se ocorrerem alterações significativas na área, nos coeficientes de localização ou no estado de conservação do imóvel.

Assim, para garantir uma avaliação mais atualizada, os proprietários podem submeter o pedido de reavaliação quando considerarem que o valor do imóvel foi alterado significativamente, por exemplo, devido a reformas, degradação ou mudanças na área envolvente.

O pedido de reavaliação deve ser feito até 31 de dezembro, para que o valor atualizado seja refletido na cobrança do IMI no ano seguinte.

Passos para pedir a reavaliação

Para solicitar a reavaliação do IMI, o proprietário deve seguir os seguintes passos:

Passo 1: Verifique o valor atual do imóvel

Antes de pedir a reavaliação, consulte o valor patrimonial atual do seu imóvel no Portal das Finanças, em “Património Predial”.

Este valor é calculado com base em vários fatores, como a idade do imóvel, a área, o coeficiente de localização e o tipo de construção.

Passo 2: Calcule o IMI teórico com o valor atualizado

Para saber se vale a pena pedir a reavaliação, pode simular o cálculo do IMI com os coeficientes atuais.

No Portal das Finanças, estão disponíveis várias calculadoras para fazer esta simulação, permitindo perceber se a alteração no VPT resultará numa redução do imposto a pagar.

Passo 3: Submeta o pedido de avaliação

A solicitação de reavaliação deve ser feita através do Portal das Finanças. Siga os seguintes passos:

Aceda ao Portal das Finanças e entre com as suas credenciais.

No menu, selecione a opção “Serviços” e depois “Património”.

Escolha “Avaliação do Imóvel” e siga as instruções para submeter o pedido de reavaliação.

Prazos e Resultados

Após a submissão, a AT realiza a nova avaliação do imóvel e o novo VPT deverá estar refletido até ao final do ano fiscal, caso o pedido seja aprovado antes de dezembro.

Assim, a atualização terá efeitos na cobrança de IMI no ano seguinte. É importante monitorizar o Portal das Finanças para verificar o estado do pedido e os resultados da reavaliação.

Outras dicas importantes

Documentação : tenha consigo os documentos do imóvel e o número de artigo matricial, necessários para preencher o pedido.

Avaliação periódica: mesmo que não tenha direito a uma reavaliação anual, é aconselhável verificar o VPT periodicamente, pois mudanças nos coeficientes podem influenciar o valor do IMI.

Como vê, solicitar a reavaliação do IMI pode ser uma forma eficaz de reduzir a carga fiscal sobre o seu imóvel.

O processo é simples e pode ser feito através do Portal das Finanças, seguindo os passos indicados. Esteja atento aos prazos e não hesite em simular o impacto potencial antes de avançar com o pedido.