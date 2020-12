Paga muita da sua fatura de energia? Veja estas 4 dicas

Com a mudança da hora para o horário de inverno, existem algumas medidas que nos podem ajudar a poupar no consumo da luz e da energia, especialmente neste período que faz mais frio.

A Hisense, marca líder em televisores e eletrodomésticos, assim como patrocinadora da UEFA EURO 2020, apresenta algumas das principais medidas para poupar no consumo da luz e da energia.

A empresa tem apostado, ano após ano, no desenvolvimento de tecnologia de ponta para contribuir para um consumo mais sustentável nos lares dos seus clientes. Nesse sentido apresenta algumas medidas que os utilizadores podem implementar para otimizar o uso dos eletrodomésticos e reduzir o consumo energético durante estes meses mais frios.

Escolher produtos eficientemente energéticos

Na hora de escolher os eletrodomésticos é fundamental prestar atenção à etiqueta energética dos produtos antes de os adquirir. A opção deve recair em produtos de classe A, ou seja, de máxima eficiência, e quantos mais + tiverem maior é a poupança energética que oferecem. De qualquer das formas, a partir de 1 de março de 2021 deveremos ter em conta a entrada em vigor da nova etiqueta energética, uma vez que se pretende eliminar as classes energéticas mais altas, como, por exemplo a A+++, e passar a utilizar letras de A a G para designar a eficiência energética de cada produto.

Por exemplo, os frigoríficos Hisense de clase A+++ consomem até 47% menos energia em comparação com um produto de classe A+. Graças a funções como Super Freeze de modelos como o RB438N4EW3 A+++, podemos congelar de forma mais rápida, o que facilita a poupança de energia sem perder as vitaminas e os nutrientes dos alimentos durante muito mais tempo. A sua tecnologia Inverter ajuda a poupar energia e, consequentemente, custos, uma vez que mede as condições dentro do frigorífico e gere o respetivo funcionamento. Assegura também uma temperatura interior mais estável para prolongar a vida útil do eletrodoméstico.

Por outro lado, os novos modelos de máquinas de lavar da Hisense, como a WFGA90141VM A+++ ou a WFGA80141VM A+++, contam com um motor Inverter de grande potência e que permite uma maior eficiência. Está desenhado para oferecer uma maior duração, menor nível de ruído e melhores resultados de lavagem. Com uma eficiência energética de classe A+++, permite poupar no consumo elétrico e contribuir para um mundo mais sustentável.

Consumo a pensar no seu lar

Para obter um menor consumo, é fundamental eleger uma tarifa de luz adaptada às nossas necessidades e escolher também eletrodomésticos que se moldem ao nosso dia-a-dia.

Por isso, é melhor aconselhar-se junto dos especialistas. É igualmente importante ter conhecimento das áreas da casa que queremos climatizar ou o número de pessoas que vivem na habitação quando vamos cozinhar. Existem infinitas opções, pelo que é importante ter em conta não só o gasto imediato mas também as necessidades de cada um na hora de escolher o produto mais adequado.

Otimizar o calor do seu lar

Um dos maiores erros do consumo é utilizar os sistemas de climatização sem confirmar se há alguma porta ou janela mal fechada. Ao evitar este tipo de situações é possível conservar o calor e o motor da nossa bomba de calor não terá de estar em constante funcionamento.

É importante ter em conta que não é saudável uma diferença de temperatura de mais de 12 graus entre a rua e o interior da habitação. Por isso, a Hisense recomenda regular o aquecimento em cerca de 24º C e aproveitar o calor e a luz do sol durante as primeiras horas da manhã.

Os novos sistemas de climatização da Hisense dispõem da função I Feel que deteta a temperatura ambiente e transmite a informação à unidade interna. Desta forma garante um ambiente mais cómodo e um controlo da temperatura mais preciso no lugar onde se encontra o utilizador provocando assim uma significativa poupança de energia.

Evitar o ‘consumo fantasma’ dos seus eletrodomésticos

O termo consumo fantasma faz referência a toda a energia que se perde Quando não estamos a utilizar os nossos eletrodomésticos. Ou seja, aqueles que estão ligados a toda a hora.

Assim, a Hisense recomenda ligar vários dispositivos (micro-ondas, fornos, máquina de lavar, exaustor…) a uma tomada com interruptor para que se possa desligar todos os equipamentos quando estes não estão a ser utilizados. À exceção de frigoríficos e arcas congeladoras, os eletrodomésticos podem ser desligados para evitar a perda de energia quando estes não estão em funcionamento. O objetivo é evitar que os aparelhos tenham desgaste e eliminar este tipo de consumo energético do qual não tiramos partido.

Hisense aposta numa tecnologia responsável com o meio ambiente

Com o frio, chega também o aumento da utilização das bombas de calor, as horas em frente à televisão durante o fim-de-semana e o elevado consumo de eletrodomésticos como o forno ou a máquina de secar roupa. Segundo o Instituto para a Diversificação e Poupança de Energia, estes meses mais frios originam um aumento em cerca de 5% do consumo energético.

A Hisense assume, já há alguns anos, o compromisso com a eficiência energética para contribuir para um mundo melhor pelo que assume uma política de responsabilidade corporativa com o meio ambiente. A multinacional investe 5% da sua faturação anual nos 12 centros de I&D, onde investiga como conseguir produtos eletrónicos e para o lar mais sustentáveis.

Nos seus centros de produção, a Hisense implementou sistemas de reciclagem para aumentar a sua rentabilidade ao mesmo tempo que protege o meio ambiente. Estes espaços dentro das fábricas estão pensados para reciclar cartão, plástico, poliestireno, espuma e outros materiais contaminantes não degradáveis.

Por outro lado, oferece aos utilizadores produtos que contribuem para reduzir o seu impacto no Planeta e a otimizar energia, como é o caso dos eletrodomésticos com certificado de eficiência energética A+++. Incorporam também os últimos avanços em domótica, que ajudam a um consumo mais inteligente e personalizável, para além de potenciar uma poupança de eletricidade e água e de reduzir o impacto na pegada de carbono.

